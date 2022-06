Antisemitismus-Vorwurf Roth fordert Konsequenzen bei documenta Stand: 20.06.2022 16:42 Uhr

Schon vor Beginn der documenta gab es Antisemitismus-Vorwürfe, nun sorgt ein Banner eines indonesischen Künstlerkollektivs für scharfe Kritik. Kulturstaatsministerin Roth spricht von antisemitischer Bildsprache und fordert Konsequenzen.

Kurz nach der Eröffnung der documenta fifteen fachen neue Vorwürfe die seit Monaten schwelende Antisemitismus-Debatte um die Schau weiter an. Konkret geht es um einen Beitrag des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi. Auf deren großflächigem Banner am Kasseler Friedrichsplatz ist unter anderem ein Soldat mit Schweinsgesicht zu sehen. Er trägt ein Halstuch mit einem Davidstern und einen Helm mit der Aufschrift "Mossad". Das ist der Name des israelischen Auslandsgeheimdienstes. Auf dem gleichen Bild ist ein Mann mit Kippa, Hut und Schläfenlocken zu sehen, der blutunterlaufene Augen, spitze Zähne und eine krumme Nase hat.

"Das ist aus meiner Sicht antisemitische Bildsprache", erklärte Roth. Bild: dpa

Kulturstaatsministerin Claudia Roth kritisierte die "antisemitische Bildsprache". "Die Menschenwürde, der Schutz gegen Antisemitismus wie auch gegen Rassismus und jede Form der Menschenfeindlichkeit sind die Grundlagen unseren Zusammenlebens, und hier findet auch die Kunstfreiheit ihre Grenzen", erklärte sie. Die documenta müsse das "umgehend gegenüber den Kuratoren und Künstlern deutlich machen und die notwendigen Konsequenzen ziehen", forderte Roth.

"Klare antisemitische Hetze"

Der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank forderte die Verantwortlichen der Weltkunstausstellung in Kassel auf, den Beitrag des indonesischen Künstlerkollektivs zu entfernen. "Das ist klare antisemitische Hetze und eine Grenzüberschreitung", sagte Meron Mendel. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Joseph Schuster, erklärte Kunstfreiheit ende dort, wo Menschenfeindlichkeit beginne. "Auf der documenta wurde diese rote Linie überschritten." Die Verantwortlichen müssten jetzt ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und Konsequenzen ziehen.

Der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker forderte ebenfalls, das Werk zu entfernen. "Antisemitismus bleibt Antisemitismus, ob gesprochen, gemalt oder gesungen. Die gewählten Motive des Künstlerkollektivs lassen keinen Spielraum für Interpretationen zu, sondern haben eindeutig antisemitischen Charakter", sagte Becker.

Auch Hessens Kunstministerin Angela Dorn, die auch die stellvertretende documenta-Aufsichtsratsvorsitzende ist, sprach von antisemitischer Bildsprache. Sie habe deshalb umgehend Kontakt zur Generaldirektorin der documenta, Sabine Schormann, aufgenommen mit dem Ziel, schnellstmöglich eine Klärung herbeizuführen. Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, erklärte, es sei vollkommen unverständlich, wie die documenta-Verantwortlichen es zulassen konnten, dass diese antisemitischen Werke trotz aller Diskussionen im Vorfeld ausgestellt wurden.

Vorwürfe seit Tagen

Schon im Vorfeld der am Samstag eröffneten Ausstellung war deren Organisation vor allem wegen des Umgangs mit Israel kontrovers diskutiert worden. Kritik gab es besonders an dem indonesischen Kunstkollektiv Ruangrupa, dem die künstlerische Leitung übertragen worden war. Ruangrupa wurde vorgeworfen, Organisationen mit einzubeziehen, die das Existenzrecht Israels in Frage stellten oder einen Boykott des Landes unterstützten.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte in seiner Rede zur Eröffnung am Samstag, dass er lange gezweifelt habe, ob er die Ansprache überhaupt halten solle. "Denn so berechtigt manche Kritik an der israelischen Politik, etwa dem Siedlungsbau, ist", die Anerkennung der israelischen Staatlichkeit sei "bei uns Grundlage und Voraussetzung der Debatte".

Zudem nannte es Steinmeier verstörend, wenn "neuerdings häufiger Vertreter des globalen Südens sich weigern, an Veranstaltungen, an Konferenzen oder Festivals teilzunehmen, an denen jüdische Israelis teilnehmen". In diesem Zusammenhang falle es auf, dass "auf dieser bedeutenden Ausstellung zeitgenössischer Kunst wohl keine jüdischen Künstlerinnen oder Künstler aus Israel vertreten sind".