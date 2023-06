Nach Vorwürfen gegen Till Lindemann Universal schränkt Kooperation mit Rammstein ein Stand: 15.06.2023 17:05 Uhr

Nach Informationen von NDR und SZ setzt das Musiklabel Universal Teile der Zusammenarbeit mit Rammstein bis auf Weiteres aus. Der Grund dafür seien die Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann.

Von Von Daniel Drepper, Elena Kuch, Sebastian Pittelkow, Isabel Schneider

Die Vorwürfe gegen Till Lindemann hätten die Plattenfirma schockiert, heißt es in einem Statement von Universal, das dem NDR und der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) vorliegt. "Wir haben den größten Respekt vor den Frauen, die sich in diesem Fall so mutig öffentlich geäußert haben", schreibt die Sprecherin eines der weltweit größten Musiklabels. Universal habe nach Bekanntwerden der Vorwürfe die Marketing- und Promotionaktivitäten für die Alben der Band bis auf Weiteres ausgesetzt.

"Wir sind davon überzeugt, dass eine vollumfängliche Aufklärung der Anschuldigungen, auch durch die Behörden, unbedingt erforderlich ist", heißt es weiter. Dies sei auch im Interesse der gesamten Band.

Frauen gezielt von "Recruitern" ausgesucht

Der NDR und die "SZ" hatten als erste über Vorwürfe mehrerer Frauen gegenüber dem Rammstein-Frontmann Lindemann berichtet. Frauen seien demnach von "Recruitern" gezielt ausgewählt und zu Partys rund um die Konzerte eingeladen worden.

Dort, so beschreiben es einige, sei ihnen Alkohol gegeben worden. Manche berichten von Sex mit Lindemann, den sie als gewaltsam empfunden hätten. Die Nordirin Shelby Lynn berichtete von ihren Erfahrungen rund um ein Rammstein-Konzert in Vilnius Ende Mai. Ihr seien vermutlich bei einer Pre-Party Drogen ins Getränk gegeben worden.

Lindemann ließ über seine Anwälte ausrichten, dass die Vorwürfe "ausnahmslos unwahr" seien. "Wir werden wegen sämtlicher Anschuldigungen dieser Art umgehend rechtliche Schritte gegen einzelne Personen einleiten", teilten seine Anwälte mit.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Lindemann

Die Staatsanwaltschaft Berlin bestätigte am Mittwoch, Ermittlungen gegen Lindemann wegen mutmaßlicher Sexualdelikte und die Abgabe von Betäubungsmitteln eingeleitet zu haben.

Rammstein ist derzeit auf einer Stadiontournee. Mitte Juli soll die Band in Berlin auftreten.