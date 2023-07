exklusiv Mutmaßliche sexuelle Übergriffe Neue Vorwürfe gegen Rammstein Stand: 17.07.2023 06:00 Uhr

Begleitet von Protesten gibt Rammstein weitere Konzerte in Berlin. Nun schildern zwei weitere Frauen im Gespräch mit NDR und "Süddeutscher Zeitung" mutmaßliche sexuelle Übergriffe - im Fokus ein weiteres Mitglied der Band.

Von Von Daniel Drepper, Elena Kuch, Nadja Mitzkat, Sebastian Pittelkow und Isabel Schneider, NDR

Seit Ende Mai stehen Vorwürfe gegen Till Lindemann im Raum, den Sänger der Band Rammstein. So sollen etwa Frauen gezielt für Sex mit Lindemann rekrutiert worden sein. In einzelnen Fällen seien sexuelle Handlungen nicht ausdrücklich einvernehmlich abgelaufen. Anfang Juni hatten NDR und "Süddeutsche Zeitung" erstmals darüber berichtet. Seit einigen Wochen ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Nun ist Rammstein zurück in Deutschland, am Dienstag wird die Band ihr letztes von insgesamt drei Konzerten im ausverkauften Berliner Olympiastadion spielen. Während die Musiker in den vergangenen Wochen vieles dafür getan haben, die Vorwürfe abzumoderieren, abzumahnen, klein zu reden, haben sich weitere Frauen bei NDR und SZ gemeldet. Diese Frauen schildern eigene Erlebnisse und lassen vermuten, dass sexualisierte Grenzverletzungen mutmaßlich schon weitaus früher passiert sein könnten als bislang bekannt.

Einladung ins Landhaus

Eine der mutmaßlich Betroffenen ist Jasmin Stevens. Sie heißt eigentlich anders. Die Reporter treffen sie vor etwa zwei Wochen in einem Land in Südeuropa. Dort erzählt die Frau von ihren Erinnerungen - von Erfahrungen, die mehr als 20 Jahre zurück liegen sollen, von denen sie aber sagt, dass diese bis heute ihr Leben prägen.

Jasmin Stevens erzählt, sie sei gerade 17 Jahre alt geworden, da habe sie Lindemann das erste Mal persönlich getroffen, bei einer Autogrammstunde zu dessen damals erschienenem Buch "Messer", im Dezember 2002. Anschließend, so schildert sie, sei sie mit Bekannten in eine Bar im Berliner Prenzlauer Berg gegangen. Lindemann sei mit Rammstein-Keyboarder Christian Flake Lorenz dazu gekommen. Rammstein war zu der Zeit bereits berühmt, die beiden Musiker internationale Stars. Später, so erinnert es Stevens heute, habe Lindemann sie gefragt, ob sie nicht noch mit in Flakes Landhaus in Brandenburg kommen wolle, ohne ihre Bekannten.

Warum eine 17-Jährige mit zwei deutlich älteren Männern mitfahre, fragen die Reporter bei ihrem Besuch. Sie sei damals "absolut verknallt gewesen" in Till Lindemann. Außerdem habe sie sich sicher gefühlt, weil sie doch mit zwei Weltstars unterwegs gewesen sei. Sie hätte damals zunächst gesagt, sie sei 22 Jahre alt, dann aber, bei der Ankunft im Haus, habe sie ihr richtiges Alter genannt.

Dort hätten ihr Lindemann und Flake viel Bier und Schnaps gegeben und wohl auch selbst getrunken. Später habe sie das Gefühl gehabt, dass ihr Mund extrem trocken geworden sei. Die Wände, so beschreibt sie es heute, hätten gewirkt, als bewegten sie sich auf sie zu. Lindemann sei irgendwann zum Schlafen verschwunden. Sie selbst habe sich stark berauscht in einem anderen Zimmer im oberen Stockwerk ins Bett gelegt.

"Ich habe es geschehen lassen"

Flake habe sich dann neben sie gelegt. Sie sei nicht in der Verfassung gewesen, den Keyboarder davon abzuhalten. Sie habe sich lediglich wegdrehen können. Flake, so erinnert sie sich, habe sie dann zurückgedreht und mit ihr Sex gehabt. Sie habe den Sex nicht gewollt, habe aber auch nicht nein gesagt, sich nicht gewehrt und einfach so dagelegen.

"Ich habe es geschehen lassen. Ich war wie off, abgetrennt von mir selbst", sagt Stevens heute. Flake habe merken können, dass sie nicht präsent gewesen sei. "Ich war mindestens super betrunken und er wusste es, weil er die ganze Zeit dabei war. Ich war einfach nicht mehr bei Sinnen."

In mehreren langen Gesprächen mit NDR und SZ schildert Stevens, dass sie bis heute unter den für sie traumatischen Erfahrungen mit Flake leide. Sie sei auch deshalb jahrelang in Therapie gewesen.

Versicherungen an Eides statt

Jasmin Stevens hat ihre Aussage zur Vorlage bei Gericht an Eides statt versichert. Bei einer Falschaussage droht eine Gefängnisstrafe. Neben ihr haben mehrere weitere Personen an Eides statt versichert, dass Stevens von ihren Eindrücken in den Tagen, Monaten und Jahren nach dem mutmaßlichen Übergriff erzählt habe. Darunter sind Familienangehörige sowie ehemalige Arbeitskolleginnen und Freundinnen. Zudem stützen Tagebuch-Aufzeichnungen, fast zehn Jahre alte Unterlagen ihrer Therapeutin sowie Fotos von der Autogrammstunde die Schilderungen der Frau.

Die Unterlagen zeichnen ein konsistentes Bild ihrer Erinnerungen dieser Nacht. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zum ganzen Bild gehört auch, dass Stevens' Faszination für Lindemann trotz des mutmaßlichen Übergriffs fortbestanden hat. Darum habe sie sich in den Monaten danach mit dem Rammstein-Frontmann erneut getroffen und eine kurze, einvernehmliche Affäre gehabt.

Provozieren mit Grenzüberschreitungen

Flake ließ die Vorwürfe über seine Anwälte zurückweisen. Es ginge zudem um seine Intimsphäre und handele sich um unzureichend belegte Tatsachen. Rammstein-Frontmann Lindemann, gegen den die Berliner Staatsanwaltschaft derzeit wegen mutmaßlicher Sexualdelikte ermittelt, ließ konkrete Fragen inhaltlich unbeantwortet.

Die Band und manche ihrer Mitglieder provozieren schon viele Jahre mit Grenzüberschreitungen. Das ist für Fans Teil der Faszination Rammstein. Sexualität ist häufig Thema in Texten der Band, aber auch in Publikationen außerhalb der Kunst, in Interviews etwa.

In einem mit der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" sagte Flake 2016, "betrunken waren mir die Konsequenzen, die Sex hat, egal." Und: "Alkohol ist nur in Maßen gut. Du hast keine Kontrolle." Heute, so hat Flake es immer wieder öffentlich gesagt, trinke er keinen Alkohol mehr.

Starke Schmerzen im Unterleib

Neben Jasmin Stevens hat sich eine weitere Frau gemeldet, die von einem mutmaßlichen Übergriff aus den Anfangsjahren der Band erzählt. Die damals 22-jährige Sybille Herder, auch ihr Name ist geändert, erinnert sich an ein Konzert in Gera im Februar 1996, anderthalb Jahre vor dem kommerziellen Durchbruch der Band.

Damals habe sie Rammstein nach dem Konzert in deren Hotel begleitet und dort mit mehreren Personen, darunter Lindemann, Flake und Schlagzeuger Christoph Schneider in einem Hotelpool und anschließend in einem Hotelzimmer getrunken und gefeiert. Sie habe dann, berichtet Herder heute, das Bewusstsein verloren und sei am nächsten Morgen nackt auf dem Fußboden aufgewacht. Neben ihr, so erinnert sie sich, habe Flake gelegen.

Herder sagt, ihr Unterleib habe sich an diesem Morgen "wie zerfetzt" angefühlt. "Ich habe vorher Sex gehabt in meinem Leben und habe auch danach Sex gehabt in meinem Leben. Solche Schmerzen hatte ich vorher nie und nachher nie", sagt sie. Ihr Unterleib habe noch viele Tage danach weh getan. Was genau in der Nacht passierte, weiß sie nicht. Genauso wenig weiß sie, wer für die Schmerzen verantwortlich sei. Theoretisch könnte es jeder gewesen sein.

Freund und Schwester bestägigen Aussage

Herder erinnert sich, sie habe nicht aufstehen können, so schlecht sei es ihr gegangen. Auf dem Heimweg habe sie es kaum in die Straßenbahn geschafft. Einen Filmriss habe sie außer an diesem Abend noch nie gehabt. "Ich mache Unsinn, wenn ich getrunken habe, aber ich erinnere mich an allen Unsinn."

Herder habe damals überlegt, zur Polizei zu gehen, es dann aber nicht getan. "Ich dachte damals, dass mir das ohnehin keiner geglaubt hätte, im Februar 1996." Später habe Herder jedoch einem engen Freund und ihrer Schwester von ihren Eindrücken erzählt. Sowohl Herder, als auch der Freund und die Schwester haben ihre Aussagen gegenüber NDR und SZ zur Vorlage bei Gericht an Eides statt versichert.

Herder sagt, sie habe danach lange geschwiegen. Bis Lindemann Anfang März 2020 das Gedicht "Wenn Du schläfst" veröffentlichte. Sie habe nicht fassen können, dass Lindemann öffentlich über die Vergewaltigung einer betäubten Frau schreibt. Sie habe daher einen Brief an den Kiwi-Verlag formuliert, der damals den Gedichtband von Lindemann herausgebracht hatte. Den Brief habe sie nicht abgeschickt. Ein PDF des Entwurfes, das sie den Metadaten zufolge Mitte März 2020 anfertigte, liegt NDR und SZ jedoch vor.

Beratung bei Opferschutzorganisation

Im April 2020 habe sie dann wegen einer Rezension des Gedichtes dem Rundfunksender SWR geschrieben, sie wolle Erlebnisse schildern. Die Nachricht liegt NDR und SZ vor. Herder sagt, sie habe nie eine Antwort erhalten. Der SWR bestätigt den Empfang der Nachricht auf Anfrage und bedauert, ihr nie geantwortet zu haben.

Später, so sagt Herder, habe sie zudem die Opferschutzorganisation Weißer Ring angesprochen. Der Weiße Ring bestätigt, dass sich Herder Mitte April 2020 zweimal für eine Beratung an die Organisation gewandt habe, um über einen mutmaßlichen sexuellen Übergriff zu sprechen. Die Fall-Dokumentation hat der Weiße Ring auf Wunsch von Herder mit NDR und SZ geteilt.

Flake und Schneider ließen die Vorwürfe über ihre Anwälte zurückweisen. Es ginge zudem um ihre Intimsphäre und es handele sich um unzureichend belegte Tatsachen. Rammstein-Frontmann Lindemann ließ konkrete Fragen auch zu diesem Fall inhaltlich unbeantwortet.

Keine Anzeige erstattet

Sollten die Vorfälle aus den Jahren 1996 und 2002 sich so zugetragen haben, könnten sie auch für aktuelle Ermittlungen noch strafrechtlich relevant sein. Keine der beiden Frauen hat bislang Anzeige erstattet. Damals, in einer Zeit, in der die gesellschaftliche Rolle von Frauen noch eine andere gewesen sei, wäre ihnen ohnehin nicht geglaubt worden, sagen sie heute.

Die Diskussionen um Rammstein hatten Ende Mai begonnen, als die Nordirin Shelby Lynn öffentlich den Vorwurf erhoben hatte, am Rande eines Rammstein-Konzertes im litauischen Vilnius unter Drogen gesetzt worden zu sein. Dies wies die Band als unwahr zurück. Ein Ermittlungsverfahren in Litauen wurde inzwischen eingestellt. In den sozialen Medien hatten sich zahlreiche Frauen mit Lynn solidarisiert und ähnliche Erfahrungen geschildert. Gleichzeitig gab es eine massive Kampagne von Frauen, die sich hinter Rammstein stellten.