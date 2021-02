Winter in Deutschland Schnee und Eis behindern den Verkehr

Glatteis, Schnee und Regen können heute Vormittag zu Verkehrsbehinderungen führen. In der Nacht gab es bereits Unfälle, das große Schneechaos blieb aber aus. Nun soll es wärmer werden.

Autofahrer und Fußgänger müssen sich auf schwierige Straßenverhältnisse, Glatteis, Regen und Schnee einstellen. Für die Nacht hatte der Deutsche Wetterdienst im Osten und Süden gebietsweise gefrierendem Regen oder Sprühregen mit Glatteis vorhergesagt.

Die Polizei meldete in der Nacht Glätteunfälle, ein Schneechaos wie in der vergangenen Woche blieb jedoch aus.

Unfälle auf Autobahnen, Toter auf Bundesstraße

Vor allem in Norddeutschland hatten Schnee und Glätte den Verkehr am Montag und in der Nacht zum Dienstag stark behindert. Die A7 wurde von der Anschlussstelle Göttingen bis zum Rasthof Göttingen in Fahrtrichtung Süden am Abend für einige Zeit gesperrt. Die Streufahrzeuge der Autobahnmeisterei waren im Dauereinsatz, wie die Polizei mitteilte.

Die A21 bei Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein wurde in der Nacht ebenfalls gesperrt. Dort hatte sich ein Lastwagen quergestellt und beide Fahrbahnen in Richtung Süden blockiert. Am frühen Morgen wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Auf der B71 zwischen Hemslingen und Brockel kam ein 54-jähriger Autofahrer aus dem Heidekreis ums Leben. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor eine 29-jährige am Nachmittag bei einsetzendem Eisregen die Kontrolle über ihren Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Hauptbahnhof in Hamburg zeitweise gesperrt

In Hamburg war am Montagabend der Hauptbahnhof für etwa zwei Stunden gesperrt worden. Kurz nach 21 Uhr sagte ein Bahnsprecher, der Verkehr normalisiere sich, einzelne Züge seien aber weiter verspätet. Zuvor hatte bereits die S-Bahn Hamburg getwittert, dass es aufgrund des Schneefalls zu Weichenstörungen gekommen sei und es deshalb im gesamten S-Bahn-Netz zu Einschränkungen komme.

In Kiel stellte die KVG Kieler Verkehrsgesellschaft den Verkehr komplett ein.

Es wird wärmer

Für den Osten und Südosten des Landes wird noch etwas Schneefall erwartet, der im Verlauf des Vormittags rasch in Regen übergehen und nachlassen soll. Die frostigen Tage sind dann erst einmal vorbei: Grund ist der Ausläufer eines kräftigen Atlantiktiefs, der allmählich wärmere Meeresluft heranführt.