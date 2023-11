Wintereinbruch in Deutschland Wetterdienst warnt vor Glätteunfällen Stand: 27.11.2023 09:42 Uhr

Weite Teile des Landes müssen zum Wochenbeginn mit Schnee, Eis und Glätte rechnen. Der Deutsche Wetterdienst hat für einige Teile Deutschlands eine Warnung ausgesprochen. Am Wochenende hatte Glatteis für Unfälle gesorgt.

Der Winter hält in weiten Teilen des Landes Einzug. Der Deutsche Wetterdienst warnt in einigen Teilen Deutschlands vor gefrorener Nässe und Neuschnee samt Glätte.

Vor allem im Bergland beginnt die neue Woche mit Schneefall. Ein Tief bringe Regen und Schnee in durchaus beachtlichen Mengen, erklärte DWD-Meteorologe Felix Dietzsch am Sonntag. "Während es in den Bergen durchgehend schneit, stellt sich in den tieferen Lagen vor allem unterhalb 400 Metern mitunter ein munterer Wechsel von Regen und Schneefall ein."

Neuschnee bis 15 Zentimeter im Bergland

Ein Tief bringe Niederschläge in den Nordwesten und Westen Deutschlands. "Dabei setzt in den westlichen Mittelgebirgen rasch Schneefall ein, während es im Tiefland zunächst meist regnet", so Dietzsch. Die Schneefallgrenze liegt im Westen tagsüber meist um 400 Meter, im Südwesten zwischen 400 und 600 Metern. Richtung Osten schneie es bis in tiefere Lagen. Im westlichen Bergland kämen größere Neuschneemengen bis 15 Zentimeter zusammen.

"Aber auch abseits der Mittelgebirge dürfte es zumindest stundenweise für eine kleine Schneedecke reichen", sagte Dietzsch. Ausgenommen seien große Teile des Nordens Deutschlands sowie die tiefsten Lagen entlang des Rheins.

In der Nacht zum Dienstag werde es kühler. Dort, wo es noch Niederschläge gibt, schneit es bis in Flachland.

Am Mittwoch ziehe das nächste Tief heran, das vor allem der Mitte Deutschlands Schnee und Schneeregen bringe, teilte der DWD mit. "Es deutet sich auch weiterhin an, dass es sich bei der aktuellen Witterungsphase um eine längere winterliche Episode handelt", sagte Dietzsch.

Glatte Straßen am Wochenende

Schnee und glatte Straßen hatten bereits am Wochenende bundesweit zu Unfällen mit Verletzten geführt. Im sächsischen Plauen wurde am Sonntagnachmittag ein 72 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt, nachdem er aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse von der Bundesstraße abkam und sich mit seinem Auto überschlug.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Eisenach in Thüringen wurde eine Familie mit drei Kindern leicht verletzt. In Fahrtrichtung Dresden kam der 44-jährige Fahrer des Wagens am Sonntagnachmittag ins Schleudern und überschlug sich.

Ebenfalls zum Teil schwer verletzt wurden fünf junge Fahrzeuginsassen bei einem Verkehrsunfall auf schneebedeckter Fahrbahn bei Schotten in Mittelhessen. Der 24-jährige Fahrer kam von der Fahrbahn ab und prallte mit seinen Mitinsassen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren mit der Beifahrerseite gegen einen Baum.