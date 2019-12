Weihnachtszeit Jeder Zehnte will Christbaum online bestellen

Nicht nur Weihnachtsgeschenke, sondern auch die Ausstattung fürs Fest ist inzwischen online zu haben: Einer Umfrage zufolge bestellt sich dieses Jahr jeder zehnte Bundesbürger einen Christbaum im Internet.

Weihnachtsshopping im Internet ist seit Langem beliebt - und auch den Besuch in der Baumschule oder am Weihnachtsbaumstand lassen viele Bundesbürger inzwischen ausfallen: Jeder zehnte Deutsche will sich seinen Christbaum in diesem Jahr im Internet bestellen - fast doppelt so viele wie im vergangenen Jahr.

Das geht aus einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter 1007 Bürgern hervor.

Einkaufstaschen stehen in einem Kaufhaus neben einem weihnachtlich geschmückten Weihnachtsbaum.

Acht von zehn Befragten wollen Christbaum aufstellen

18 Prozent der Befragten können sich zumindest vorstellen, ihren Baum künftig online zu kaufen und liefern zu lassen. Knapp die Hälfte gibt an, ihn nach wie vor im Handel zu kaufen, jeder Fünfte holt ihn eigenen Angaben zufolge selbst aus dem Wald.

Aus Zeitmangel, Umweltschutzgründen oder sonstigen Bedenken auf den Baum zu verzichten, kommt für die wenigsten infrage: 79 Prozent gaben an, einen Christbaum aufstellen zu wollen.