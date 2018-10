Nach der Bayern-Wahl CSU will Weichen stellen

Bei der CSU gibt es nach der Bayern-Wahl jede Menge Gesprächsbedarf. Während im Freistaat die Sondierungsgespräche vorbereitet werden, wird die Kritik an CSU-Chef Seehofer lauter. Und die SPD diskutiert über die GroKo.

Die Aufarbeitung der Landtagswahl in Bayern geht weiter: Nach den gewaltigen Stimmverlusten der CSU kommt am Mittag erstmals deren deutlich geschrumpfte Landtagsfraktion zusammen. Diese besteht jetzt nur noch aus 85 Abgeordneten - 16 weniger als bisher.

Für Ministerpräsident Markus Söder stellt diese erste Fraktionssitzung nach dem schlechten Wahlergebnis einen Gradmesser dar. Die Abgeordneten sind seine wichtigste Machtbasis. Ihre Meinung zu den bevorstehenden Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen hat deshalb besondere Bedeutung.

Schon morgen sollen die ersten Sondierungsgespräche beginnen. Söder und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer haben sich für ein Bündnis mit den Freien Wählern ausgesprochen. Koalitionen mit SPD und Grünen werden keine realistische Chancen zugesprochen. Die CSU hofft, die Gespräche an einem Tag abschließen zu können.

Gegenwind für Seehofer

Mindestens ebenso spannend wie der Ausgang der Regierungsbildung dürfte im Anschluss die interne Aufarbeitung des Wahldebakels in der CSU werden. Der Parteivorstand hatte sich darauf geeinigt, die Suche nach Ursachen und möglichen Verantwortlichen erst nach der Wiederwahl Söders zum Ministerpräsidenten durchzuführen.

Am Wichtigsten sei es, eine Regierung zu bilden, sagte Seehofer am Abend in der ZDF-Sendung "Was nun, Herr Seehofer?". Wer im Wahlkampf für Stabilität werbe, könne jetzt nicht mit internen Debatten im Freistaat für Instabilität sorgen. Er betonte, die Aufarbeitung werde ergebnisoffen erfolgen, auch personelle Konsequenzen seien nicht von vornherein ausgeschlossen.

Gestern Abend hatte aber bereits der erste CSU-Kreisverband offen Seehofers Ablösung als Parteichef gefordert. Der Vorstand des Kreisverbands Kronach war sich in einer Sitzung zwar einig, dass zunächst die Regierungsbildung Priorität habe, wie der Kreisvorsitzende, der Landtagsabgeordnete Jürgen Baumgärtner, der dpa sagte, "aber nach dieser Regierungsbildung wollen wir einen Parteitag mit dem Ziel der personellen Erneuerung und mit dem Ziel, Horst Seehofer abzulösen". Das habe der Vorstand einmütig so beschlossen.

Baumgärtner betonte, man habe ausdrücklich formuliert, dass Seehofer "grandiose" Erfolge für die CSU gefeiert habe und dass man ihm dafür auch dankbar sei. "Wir glauben aber, dass alles seine Zeit hat." Aus Sicht des Kreisverbandes dürfe es jetzt kein "Weiter so" geben.

Bundespolitik im Zeichen der Bayern-Wahl

In Berlin will sich Bundesinnenminister Seehofer heute außerdem zu den Auswirkungen der Wahl auf die Bundespolitik äußern. Die Bayern-Wahl dürfte auch Thema in den Fraktionen der im Bundestag vertretenen Parteien sein, die am Nachmittag in der Hauptstadt zusammenkommen. Die nächste Landtagswahl steht in knapp zwei Wochen in Hessen an.

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Carsten Linnemann, forderte ein Ende "des Hickhacks in Berlin". In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er, die Große Koalition müsse "endlich die Kurve bekommen", sonst "war's das mit den Volksparteien".

Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union bemängelte, dass die Koalitionäre auch "inhaltlich bislang nichts Neues zu bieten hatten".

Oppermann fordert Seehofer-Rückzug

Derweil legte die SPD mit der Kritik am Koalitionspartner nach. Bundestags-Vizepräsident Thomas Oppermann legte der CSU den Rückzug ihres Parteichefs Seehofer vom Amt des Bundesinnenministers nahe. "Für mich ist Horst Seehofer als Krawallmacher im Innenministerium eine absolute Fehlbesetzung", sagte Oppermann der "Augsburger Allgemeinen".

"Das miserable Erscheinungsbild der großen Koalition hat dazu geführt, dass viele Menschen in Bayern den Volksparteien ihre Stimme nicht mehr gegeben haben", sagte Oppermann. Verantwortlich dafür sei der CSU-Vorsitzende, der "in der Flüchtlingsfrage extrem polarisiert und damit alle anderen Themen verdrängt" habe. "Der Richtungsstreit innerhalb der Union wird als Schwäche der Regierung insgesamt wahrgenommen und schadet auch der SPD."

Vizekanzler Olaf Scholz hielt sich im tagesthemen-Interview bedeckt, sagte jedoch, er erwarte, "dass sich das nicht wiederholt, was wir in den letzten Monaten von unserem Koalitionspartner erleben durften."

Unruhe in der SPD

Der nordrhein-westfälische SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Kutschaty stellte den Fortbestand der Koalition infrage. "In den nächsten Monaten muss sich sehr viel verbessern, damit der SPD-Parteitag auch für die zweite Hälfte dieser Legislaturperiode grünes Licht geben kann", sagte er der "Rhein-Neckar-Zeitung". Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er: "Stand heute gibt es in der SPD keine Mehrheit mehr für die große Koalition." Parteichefin Andrea Nahles und Vizekanzler Scholz müssten "sich anstrengen, das zu drehen".

Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD sieht zur Halbzeit der Wahlperiode eine Überprüfungsklausel vor. Darauf hatten die Sozialdemokraten gedrungen. Bayerns Jusos etwa dagegen fordern den sofortigen Bruch der Koalition - um sich in Ruhe und mit linkem Profil zu erneuern.

Gabriel warnt vor Ende der Koalition

Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel warnte hingegen vor einem Ende der Koalition. "Eine neue Regierungskrise auszulösen, weil man die Brocken hinschmeißt, macht Deutschland bestimmt nicht stabiler", sagte er der "Bild". Mit Blick auf die Bayern-Wahl rate er dazu, "diesen Denkzettel zu akzeptieren und die richtigen Konsequenzen zu ziehen."