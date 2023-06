17. Juni 1953 in der DDR Erinnern an den Volksaufstand Stand: 17.06.2023 10:06 Uhr

Am 70. Jahrestag des DDR-Volksaufstands vom 17. Juni 1953 wird an den Mut der Demonstranten und an die Todesopfer erinnert. In Berlin legen Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier Kränze nieder.

An vielen Orten im Land wird heute an den Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 erinnert. Beim zentralen Gedenken in Berlin legen Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Regierende Bürgermeister Kai Wegner Kränze am Mahnmal für die Opfer auf dem Friedhof Seestraße nieder.

Veranstaltungen gibt es auch an weiteren historischen Schauplätzen, darunter am Platz des Volksaufstandes von 1953 am heutigen Bundesfinanzministerium. Dorthin waren damals protestierende Arbeiter gezogen.

55 Menschen wurden getötet

Insgesamt waren am 17. Juni 1953 etwa eine Million Menschen an 700 Orten in der DDR auf die Straße gegangen. Sie demonstrierten gegen höhere Arbeitsnormen, aber auch für mehr Wohlstand, freie Wahlen und ein Ende der Teilung Deutschlands.

Die sowjetische Besatzungsmacht schlug die Proteste gemeinsam mit den DDR-Behörden nieder. Mindestens 55 Menschen wurden getötet.

Steinmeier würdigt Proteste

Der Bundestag hatte gestern des DDR-Volksaufstandes gedacht. Bundespräsident Steinmeier würdigte dabei den Mut und den Freiheitswillen der Protestierenden.

"Was damals geschah, war eine Massenerhebung gegen die Diktatur. Ein Volksbegehren für die Demokratie", sagte Steinmeier. Die Menschen in der DDR hätten "für ein Leben in Würde in einem geeinten Deutschland" gekämpft. "Sie waren Vorkämpfer unserer heutigen Demokratie! Und bis heute sind sie Vorbilder für den Kampf gegen Unrecht und Unterdrückung."

Merz: "Aufstand mit Langzeitwirkung"

CDU-Chef Friedrich Merz nannte den Aufstand bedeutend für ein freies Deutschland und ein freies Europa. "Diese Revolution blieb unvollendet. Aber umsonst war sie keineswegs", sagte Merz, der auch Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag ist, am Freitag bei einer Gedenkveranstaltung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin.

Der Aufstand habe Langzeitwirkung gehabt "und wurde für die DDR Machthaber zum beständigen Trauma". "Der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 gehört zu den bedeutendsten, bedrückendsten und blutigsten Ereignissen in der deutschen Nachkriegsgeschichte", sagte Merz.