Trotz Klimakrise hat der Individualverkehr in Deutschland kräftig zugenommen: Laut Statistischem Bundesamt kommt auf mehr als jeden zweiten Einwohner ein Pkw. Aber auch die Zahl der Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln wächst.

In Deutschland gibt es immer mehr Autos, aber nicht mehr Straßen. Immer mehr Menschen nutzen öffentliche Verkehrsmittel, aber das Schienennetz wächst kaum mit. Investiert wird vor allem in Autobahnen - und in das Straßennetz im Osten. Diese Bilanz zieht das Statistische Bundesamt in Wiesbaden aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts und eigenen Berechnungen.

Demnach stieg die Pkw-Dichte in Deutschland zwischen 2009 und 2019 um zwölf Prozent. Zuletzt kamen durchschnittlich 569 Autos auf 1000 Einwohner, wie die Statistiker mitteilten. Zehn Jahre zuvor waren es 509.

Berliner besitzen die wenigsten Autos

Im Saarland war die Pkw-Dichte am größten: 640 Autos je 1000 Einwohner wurden dort gezählt. Danach folgten Rheinland-Pfalz (619) und Bayern (613). Mit Abstand am wenigsten Pkw pro 1000 Einwohner gab es in Berlin (335). Auch andere Stadtstaaten haben wegen des besseren öffentlichen Nahverkehrs vergleichsweise wenige Autos pro Einwohner.

Mehr Straßen für die wachsende Zahl von Autos gibt es aber nicht. "Während die Zahl der Autos in Deutschland seit Jahren steigt, stagnierte die Länge des Straßennetzes", teilten die Statistiker mit. Von 1995 bis 2019 wuchs das überörtliche Verkehrsnetz um rund 1200 Kilometer. Alle Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zusammen waren damit im vergangenen Jahr 230.000 Kilometer lang.

Autobahnen wurden vor allem im Osten gebaut

Nach der deutschen Wiedervereinigung standen vor allem Straßen in den östlichen Bundesländern im Fokus. Im Osten wuchs die Länge der Straßen im überörtlichen Verkehr zwischen 1995 und 2019 um 3,4 Prozent. Im Westen ging im selben Zeitraum die Straßenlänge sogar zurück, wenn auch nur um 0,4 Prozent.

Dichter wurde vor allem das Autobahnnetz. Die Gesamtlänge aller Autobahnen in Deutschland wuchs von 1995 bis 2019 um 18 Prozent. Alle Autobahnen zusammengezählt ergaben zuletzt gut 13.100 Kilometer. In den östlichen Bundesländern wurde mehr gebaut. Die Gesamtlänge im Osten wuchs um 57 Prozent auf 3050 Kilometer. In Westdeutschland wurde das Netz um knapp 10 Prozent auf 10.100 Kilometer ausgebaut.

Schienennetz im Westen sogar geschrumpft

Das Straßennetz in Deutschland ist der Statistik zufolge fast sechsmal so dicht wie das Schienennetz. 2019 standen knapp 230.000 Kilometern Straße etwa 42.000 Kilometer Schienen gegenüber - Straßenbahnen eingerechnet. Das Schienenstreckennetz wuchs zwischen 2005 und 2019 bundesweit nur um 1,5 Prozent. Während der Bestand im Westen um 0,6 Prozent schrumpfte, wurde das Netz im Osten um 6,6 Prozent erweitert.

Dennoch fahren mehr Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Zahl der beförderten Personen in Bussen und Bahnen wuchs von 10,6 Milliarden im Jahr 2010 auf 11,4 Milliarden im Jahr 2019 - das ist ein Anstieg um acht Prozent. Die Zahl der ÖPNV-Nutzer in den östlichen Bundesländern nahm stärker zu als in den westlichen. Besonders stark war dabei das Wachstum in Berlin mit 24,6 Prozent.