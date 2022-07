Früherer Nationalspieler Fußball-Legende Uwe Seeler ist tot Stand: 21.07.2022 17:35 Uhr

Er war eines der größten Fußball-Idole Deutschlands - und seinem Verein blieb der langjährige Mittelstürmer des HSV immer treu. Nun ist Uwe Seeler nach NDR-Informationen im Alter von 85 Jahren gestorben.

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Uwe Seeler ist tot. Nach Informationen des NDR starb er im Alter von 85 Jahren. Zuletzt hatte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Seeler, der am 5. November 1936 in Hamburg geboren wurde, war langjähriger Mittelstürmer des Hamburger SV und gilt als einer der wichtigsten Spieler des Vereins. Im Jahr 1960 wurde er mit dem HSV deutscher Meister und war auch Deutschlands erster "Fußballer des Jahres". Später fungierte er von Oktober 1995 bis Juni 1998 auch als Präsident seines Klubs.

Kapitän der Nationalmannschaft

In der ersten Saison der neu gegründeten Bundesliga wurde Seeler 1963/64 Torschützenkönig. Als Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wurde er im Jahr 1966 in England Vizeweltmeister und erreichte mit dem Team vier Jahre später bei der WM in Mexiko den dritten Platz.

Auch wenn es nie für einen WM-Titel oder einen ganz großen internationalen Vereinstitel reichte, war Seeler einer der bekanntesten und beliebtesten deutschen Fußballer. Der "kicker" bezeichnete ihn einmal als "Fußball-Idol ohne Verfallsdatum". Seinem Verein wie auch seiner Stadt Hamburg, deren Ehrenbürger er 2003 als erster Sportler wurde, hielt er zeit seines Lebens die Treue.