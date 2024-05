exklusiv Unwetter und Hochwasser Viele Einsätze wegen Dauerregens - Saarland stark betroffen Stand: 17.05.2024 17:46 Uhr

Dauerregen hat vor allem im Westen und Südwesten Deutschlands für steigende Wasserstände in Flüssen und viele Feuerwehreinsätze gesorgt. Aktuell ist vor allem das Saarland betroffen, wo der Pegel der Saar weiter ansteigen dürfte.

Heftiger Regen sorgt derzeit vor allem im Südwesten Deutschlands für Probleme. Besonders betroffen ist das Saarland. In der Landeshauptstadt Saarbrücken wurde die Großschadenslage ausgerufen. Dort ist die Saar über die Ufer getreten. Durch massive Überflutungen bestehe Gefahr für Leib und Leben. Zahlreiche Keller wurden überflutet und viele Straßen gesperrt - darunter auch die Stadtautobahn A 620 in Saarbrücken.

Mehrere Gebäude im Stadtgebiet müssten laut Angaben der Stadt evakuiert werden. Für die dort lebenden Personen stünden Ausweichquartiere bereit. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Aufenthalt im Freien unbedingt zu vermeiden und überflutete oder gefährdete Abschnitte von Verkehrswegen zu meiden.

Innenminister Reinhold Jost (SPD) schätzt laut Angaben des Saarländischen Rundfunks die aktuelle Katastrophenschutzlage als sehr angespannt ein: "Unsere oberste Priorität ist es, die Sicherheit und das Wohl der Bevölkerung zu gewährleisten."

Die Saar soll bis Samstag weiter ansteigen

Aufgrund der vorhergesagten Niederschlagsmengen werde davon ausgegangen, dass die Wasserstände an den Pegeln im Einzugsgebiet Saar sehr stark ansteigen, teilte das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in Saarbrücken im Hochwasserlagebericht mit. Während an der Blies, Nied und Prims die Wasserstände laut Prognose im Laufe des Abends teils wieder sinken sollten, werde an der Saar der Scheitel im Laufe des Samstagmorgens erwartet.

Bei Großrosseln wurden zwei von drei Grenzübergängen nach Frankreich geschlossen, weil die Rossel über die Ufer getreten ist. Wegen Überschwemmungen und Erdrutschen ist im Saarpfalz-Kreis der Busverkehr eingeschränkt. In Gersheim stehen manche Keller bereits bis zur Decke unter Wasser.

Nach Angaben des Bahnunternehmens Vlexx war auch der Zugverkehr im Saarland stark eingeschränkt, dies galt auch für den Busverkehr.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bis in die Nacht zum Samstag vor allem in den Gebieten westlich des Rheins ergiebigen Dauerregen angekündigt. Danach soll der Regen langsam nachlassen.

Innerhalb von drei Stunden gab es in Nürnberg etwa 300 Einsätze der Feuerwehren.

Unwetterwarnung für weite Teile Süddeutschlands

Im Südwesten und Westen Deutschlands hatte es bereits in der vergangenen Nacht stark geregnet - ebenso im nördlichen Bayern. Besonders traf es hier Nürnberg: Laut Polizei liefen hier innerhalb kürzester Zeit mehrere Unterführungen mit Wasser voll. Innerhalb von drei Stunden gab es etwa 300 Einsätze der Feuerwehren.

So wurden etwa zwei Menschen am Abend vom Dach ihres Autos gerettet, nachdem sie in einer gefluteten Unterführung stecken geblieben und auf das Autodach geklettert waren. Beide blieben unverletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Unwetterwarnungen in mehreren Bundesländern

Auch in Rheinland-Pfalz lässt Dauerregen einige Flüsse und Bäche rasch ansteigen. Besonders betroffen ist die Südwestpfalz, dort ist es zu Erdrutschen gekommen, erste Straßen sind überschwemmt.

In Baden-Württemberg herrscht nach schwerem Regen und Hagel in der Nacht zum Freitag ebenfalls Hochwassergefahr. Der DWD rechnet dort für die nächsten Tage ebenfalls mit mehr Regen. Tief "Katinka" könne örtlich bis zu 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, stürmische Böen und Hagel bringen.

In Hessen gilt für die Landkreise Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg, Bergstraße und Odenwald bis in die Nacht zum Samstag eine Unwetterwarnung des DWD.