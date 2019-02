Ein immer kleinerer Anteil der Eltern begleicht den vom Staat gewährten Unterhaltsvorschuss. Laut Familienministerium liegt das auch daran, dass die Finanzhilfe seit der Reform 2017 häufiger in Anspruch genommen wird.

Der Staat bleibt beim Unterhaltsvorschuss auf immer mehr Geld sitzen. Wie ein Sprecher des Bundesfamilienministeriums bestätigte, lag die sogenannte Rückholquote im vergangenen Jahr bei lediglich 13 Prozent. 2017 seien 19 Prozent der Mittel zurückgezahlt worden, 2016 sogar 23 Prozent. Der Sprecher bestätigte damit einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung".

Den Unterhaltsvorschuss bekommen Alleinerziehende vom Staat, wenn der andere Elternteil keinen Unterhalt zahlen kann oder sich weigert. Seit Mitte 2017 wird der Vorschuss bis zum 18. Geburtstag unbefristet gezahlt. Zuvor wurde die Unterstützung nur bis zum zwölften Geburtstag des Kindes und für maximal sechs Jahre gewährt.

Insgesamt mehr Geld zurückgezahlt als 2017

Die Zahl der Fälle hat sich laut Bundesfamilienministerium seitdem nahezu verdoppelt. 780.000 Alleinerziehende erhalten demnach derzeit für ihre Kinder Unterhaltsvorschuss. Das sind 370.000 mehr als vor der Reform. Der prozentuale Anteil beim Rückgriff sei deshalb gesunken, erläuterte der Sprecher.

Er betonte, dass der Staat insgesamt aber mehr Geld zurückgeholt habe: 2018 wurden 270 Millionen Euro zurückgezahlt, 2017 waren es 209 Millionen Euro. Dennoch seien Verbesserungen beim Rückgriff auf die säumigen Väter nötig, betonte der Sprecher. Nach seinen Angaben beschäftigt sich eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit dem Thema.

2018 gab der Staat nach Ministeriumsangaben 2,1 Milliarden Euro für den Unterhaltsvorschuss aus. Der Bund beteiligt sich seit der Reform in Höhe von 40 Prozent an den Kosten, was 2018 einen Anteil von 841 Millionen Euro ausmachte. Für das Zurückholen des Geldes sind Länder und Kommunen zuständig.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 18. Februar 2019 um 13:00 Uhr.