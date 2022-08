Reaktionen auf Tod von Ströbele "Ikone des Kampfs für Demokratie und Frieden" Stand: 31.08.2022 13:35 Uhr

Spitzenpolitiker haben den verstorbenen Grünen-Mitbegründer Ströbele als geradlinigen und streitbaren Menschen gewürdigt. Grünen-Chef Nouripour nannte ihn eine "Ikone des Kampfs für Demokratie und Frieden".

Nach dem Tod von Hans-Christian Ströbele haben Politiker verschiedener Parteien den Grünen-Politiker gewürdigt. Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb auf Twitter: "Sein Antrieb war, Politik zu machen und die Gesellschaft zu verändern. Mit Christian Ströbele verliert Deutschland einen streitbaren Politiker, der die politische Debatte über Jahrzehnte mitgeprägt hat. Meine Gedanken sind bei seiner Familie."

Vizekanzler Robert Habeck sagte, sein Parteifreund Ströbele sei ein Politiker gewesen, "der vielen Menschen imponiert hat - mir auch - wegen seiner Geradlinigkeit, seinem unverrücklichen Einsatz für Bürgerrechte, für soziale Politik". Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt sagte "t-online": "Ein Querkopf und Freigeist ist von uns gegangen." Ströbele sei Parlamentarier und Grüner durch und durch gewesen. "Sein Antrieb war die Verteidigung der Bürgerrechte, gegen jede staatliche Obrigkeit", so Göring-Eckardt.

"Ströbi, du wirst uns fehlen"

Parteichef Omid Nouripour schrieb auf Twitter, mit Ströbele verlören die Grünen "eine Ikone des Kampfs für Demokratie und Frieden". "Ich verliere einen wunderbaren Ex-Büronachbarn, von dem ich soviel über kritischen, substanziellen und respektvollen Diskurs gelernt habe. Hans-Christian, ruhe in Frieden." Co-Parteichefin Ricarda Lang schrieb: "Er hat mich mit seiner Integrität und seinem unbeirrbaren Kampf gegen Ungerechtigkeit zutiefst beeindruckt. Mit ihm geht ein großer Politiker, Rechtsanwalt und Mensch, der unsere Partei aber auch unser ganzes Land geprägt hat."

Auch die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Britta Haßelmann und Katharina Dröge äußerten sich. "Sich nicht abfinden mit Ungerechtigkeit, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mit Leidenschaft kämpfen. So kannten wir Dich", schrieb Haßelmann. Dröge erklärte: "Ströbi, Du wirst uns fehlen! Erster Grüner, der jemals ein Direktmandat gewann. Leidenschaftlicher Kämpfer für den Rechtsstaat. Hartnäckig, aufrichtig, unverstellt. Ohne Dich wären die Grünen nicht, was sie heute sind. In Trauer nehmen wir Abschied."

"Ein wunderbarer Mensch"

Die Politische Geschäftsführerin der Grünen, Emily Büning, erklärte: "Wir trauern um unseren Freund, Wegbegleiter, Wegweiser, (Vor-)Kämpfer - um den wunderbaren Menschen Hans-Christian Ströbele. Wir werden dich noch gebührend verabschieden, lieber Ströbi, jetzt sind unsere Gedanken bei deiner Familie. Du wirst fehlen."

Ströbele war bereits am vergangenen Montag im Alter von 83 Jahren gestorben war. Der frühere RAF-Anwalt gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Grünen und saß für die Partei 21 Jahre lang im Bundestag.