Wer schwer krank ist und sich zum Suizid entschließt, kann in Deutschland nicht auf Hilfe von Ärzten oder Vereinen hoffen. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet heute, ob dieses Verbot zu weit geht.

Von Claudia Kornmeier und Frank Bräutigam, ARD-Rechtsredaktion

Erlaubt ist in bestimmten Fällen auch die Beihilfe zum Suizid. Wenn zum Beispiel ein Angehöriger einem Sterbewilligen ein tödliches Medikament reicht, und dieser nimmt es selbst ein, ist das nicht strafbar. Problematisch wird es, wenn eine solche Beihilfe zum Suizid nicht nur im Einzelfall geschieht. Darum geht es in dem umstrittenen Gesetz.

Erlaubt ist der Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen, wenn das dem Willen des Patienten entspricht. Wenn jemand etwa in einer Patientenverfügung präzise festgehalten hat, ab wann er keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr will, dann müssen sich Ärzte daran halten und Geräte gegebenenfalls abschalten.

Es geht um Paragraf 217 Strafgesetzbuch. Danach kann die absichtliche geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. Das Bundesverfassungsgericht muss nun klären, ob das verfassungswidrig ist.

"Geschäftsmäßig" ist Sterbehilfe, wenn sie auf Wiederholung angelegt ist - also keine einmalige Hilfe. Sie muss dagegen nicht darauf gerichtet sein, damit Gewinne zu erzielen, oder im Zusammenhang mit einer beruflichen Tätigkeit stehen. Betroffen sein könnten Ärzte, aber auch ehrenamtliche Helfer, die für Sterbehilfe-Vereine tätig sind. Im Einzelnen ist die Reichweite des Begriffs "geschäftsmäßig" sehr umstritten.

Außerdem muss die Hilfe zur Selbsttötung absichtlich, also zielgerichtet, erfolgen. Wer lediglich allgemeine Hinweise für eine mögliche Selbsttötung gibt, macht sich nicht strafbar. Auch Palliativmediziner, die Patienten Schmerzmittel geben, die den Todeseintritt als Nebenfolge beschleunigen, machen sich nicht strafbar - denn sie handeln in der Absicht, das Leiden ihrer Patienten zu lindern, nicht in der Absicht, deren Leben zu beenden.

Auch wer im Einzelfall und aus uneigennützigen Motiven Suizidhilfe leistet, soll der Gesetzesbegründung zufolge nicht bestraft werden. Anders liegen die Dinge demnach, wenn die Hilfe zum Suizid als "normale" Dienstleistung angeboten und damit zum - möglicherweise unentgeltlichen - Geschäftsmodell wird.