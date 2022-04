Nach Flutkatastrophe im Ahrtal CDU fordert Entlassung von Ministerin Spiegel Stand: 10.04.2022 15:43 Uhr

Spiegel war einige Tage nach dem verheerenden Hochwasser an der Ahr in den Urlaub gefahren - ihre Gegner fordern nun den Rücktritt der damaligen Umweltministerin von Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung weist die Kritik zurück.

Die heutige Bundesfamilienministerin Anne Spiegel steht im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe an der Ahr im Juli 2021 weiter in der Kritik. Zehn Tage nach der Flut hatte sie - damals noch rheinland-pfälzische Umweltministerin - einen vierwöchigen Familienurlaub in Frankreich angetreten, wie ein Sprecher der Landesregierung in Mainz bestätigte. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" berichtet.

Der Sprecher betonte, die Grünen-Ministerin sei erst in den Urlaub gefahren, nachdem der Krisenstab eingerichtet war, der sich um Trinkwasser- und Abwasserversorgung sowie die Müllentsorgung gekümmert habe. Sie habe ihren Urlaub zudem einmal unterbrochen, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen, und sei durchgehend erreichbar gewesen. Auch an den Kabinettssitzungen habe sie per Video teilgenommen.

Spiegel hat vier Kinder und sei dem Sprecher zufolge deshalb auf die Sommerferien angewiesen, um mit den Kindern Urlaub machen zu können. Parallelen zum Fall der in der vergangenen Woche zurückgetretenen NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser sehe er daher nicht, erklärte er Sprecher.

Unions- und Oppositionspolitiker fordern Rücktritt

Am Donnerstag war NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser zurückgetreten, nachdem bekannt wurde, dass sie wenige Tage nach dem Hochwasser mit 135 Toten mit anderen Regierungsmitgliedern auf Mallorca einen Geburtstag gefeiert hatte.

Nun fordern hochrangige Politiker von CDU und CSU den Rücktritt Spiegels. CDU-Chef Friedrich Merz sagte in der "Bild-Zeitung": "Es beweist sich erneut: Für Frau Spiegel waren Urlaub und das eigene Image wichtiger als das Schicksal der Menschen an der Ahr. Der Bundeskanzler muss sie entlassen." CDU-Generalsekretär Mario Czaja nannte das Verhalten Spiegels der Zeitung zufolge "unwürdig". "Frau Spiegel erweist sich immer mehr als Fehlbesetzung für das Ressort, das ihr anvertraut wurde. Es scheint unerheblich, ob sie im Urlaub ist oder nicht. Aktiv wird sie nie." Auch der Generalsekretär der CSU, Stephan Mayer, forderte Spiegels Rücktritt: Sie "sollte sich ein Beispiel an Heinen-Esser nehmen und ihr Amt zur Verfügung stellen."

Auch die rheinland-pfälzische Oppositionsparteien forderten erneut den Rücktritt der Grünen-Politikerin. Sie sei als Ministerin untragbar, sagte der CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf. "Eine Landesministerin, die während dieser schweren Katastrophe vier Wochen Urlaub macht, setzt die falschen Prioritäten." Der Parlamentarische Geschäftsführer und Obmann der Freien Wähler im Landtags-Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe, Stephan Wefelscheid, sagte: "Frau Spiegel ist vor der Verantwortung geflüchtet. Wann zeigt sie endlich Charakterstärke, zieht die Konsequenzen und tritt zurück?"

Spiegel bereits wegen SMS unter Druck

Spiegel hatte im März im Untersuchungsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz zur Flutkatastrophe aussagen müssen. Ihr war wegen eines SMS-Wechsels mit Mitarbeitern vorgeworfen worden, in der Flutnacht im Juli 2021 vor allem auf ihr politisches Image bedacht gewesen zu sein. Das wies sie zurück: Die Hilfe für die Betroffenen sei für sie von höchster Bedeutung gewesen. Die Staatsanwaltschaft hatte rund sieben Monate ermittelt, letztlich aber keine strafrechtlichen Versäumnisse der Landesregierung gesehen.