Spahn zu möglicher Gesetzesänderung Impfabfrage bei der Arbeit?

Sollen Arbeitgeber wissen dürfen, ob ihre Mitarbeiter gegen Corona geimpft sind? Gesundheitsminister Spahn hält eine vorübergehende Gesetzesänderung für sinnvoll. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank derweil erstmals seit Anfang Juli.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kann sich vorstellen, dass Arbeitgeber Mitarbeiter nach ihrem Corona-Impfstatus fragen dürfen. Er sei hin- und hergerissen, ob man das Gesetz ändern solle, damit Arbeitgeber zumindest für die nächsten sechs Monate fragen dürften, sagte der CDU-Politiker am Montagabend in der ARD-Sendung Hart aber fair. So werde es ja im Restaurant auch gemacht.

Auf die Frage, wie seine Haltung dazu sei, sagte Spahn: "Ich tendiere zunehmend zu ja." Er argumentierte: "Wenn alle im Großraumbüro geimpft sind, kann ich damit anders umgehen, als wenn da 50 Prozent nicht geimpft sind."

Einer Impfpflicht auch für bestimmte Berufsgruppen wie den Pflegeberufen erteilte Spahn erneut eine Absage. Es sei seine Sorge, "dass eine verpflichtende Impfung - auch berufsgruppenbezogen - am Ende das nicht leichter macht, dass wir alle dabeibehalten, sondern wir viele auf diesem Weg verlieren werden".

Kritik an Arbeitsschutzverordnung

Arbeitgeber kritisieren, dass nach Plänen von Arbeitsminister Hubertus Heil die Frage nach dem Impfstatus de facto untersagt werde. Nach dem Entwurf des Bundesarbeitsministeriums für eine neue Arbeitsschutzverordnung sollen Arbeitgeber außerdem Corona-Impfungen während der Arbeitszeit ermöglichen müssen.

Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Rainer Dulger, hatte am Montag erklärt, die Bundesregierung solle aufhören, Verwirrung zu stiften. "Unternehmen und Betriebe brauchen jetzt eine klare Ansage, dass sie den Impfstatus ihrer Beschäftigten erfragen dürfen, um die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit aller ihrer beschäftigten Mitarbeiter sicherzustellen."

"Um die Pandemie vollends in den Griff zu kriegen, müssen alle Bereiche der Wirtschaft nun ihre Beschäftigten nach dem Impfstatus fragen können", forderte auch der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Peer-Michael Dick. "Es ist doch absurd, dass Unternehmen bis heute kostenlose Corona-Tests anbieten müssen, aber nicht nach der Impfung fragen dürfen." Dick bezeichnete es als Zumutung, dass Beschäftigte künftig bezahlt für Impfungen freigestellt werden sollten. Die Arbeitsschutzverordnung soll am Mittwoch im Bundeskabinett verabschiedet werden.

Inzidenz leicht gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist unterdessen am Dienstag erstmals seit Anfang Juli wieder leicht gefallen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt sie nun bei 74,8 - am Vortag betrug der Wert 75,8, vor einer Woche 58,0.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 5750 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 5747 Ansteckungen gelegen. Die Zahl der Todesfälle in diesem Zeitraum wurde mit 60 angegeben.

Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Ansteckungen in Deutschland seit Beginn der Pandemie erhöhte sich demnach auf 3.942.856, die der Todesfälle auf insgesamt 92.200. Laut RKI sind 3.738.000 Menschen von einer Infektion genesen.

Lauterbach für einheitliche Richtwerte

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach forderte für ganz Deutschland die gleichen Richtwerte bei den Klinik-Einlieferungen von Corona-Patienten. Er sei dafür, "dass wir bundesweit einheitliche Hospitalisierungsraten festlegen. Sonst droht ein Flickenteppich", sagt Lauterbach den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Derzeit sei der Wert, ab dem es kritisch werden könnte, "regional sehr unterschiedlich". Es könne daher zu erheblichen Verzerrungen kommen.