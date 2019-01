Seit 1993 gibt es den Begriff der "sicheren Herkunftsstaaten". Wer auf der Liste stehen soll, ist seit Jahren umstritten. Nun sollen die Maghreb-Staaten und Georgien dazukommen. Warum? Antworten von tagesschau.de.

Um das zu bewerten, muss man sich in dem betreffenden Staat drei Dinge ansehen: Die Rechtslage, die Rechtsanwendung und die allgemeinen politischen Verhältnisse. Wenn es in einzelnen Landesteilen politische Verfolgung gibt oder zum Beispiel einzelne Bevölkerungsgruppen unmenschlich behandelt oder bestraft (zum Beispiel gefoltert) oder politisch verfolgt werden, darf das Land nicht zum sicheren Herkunftsstaat erklärt werden.

Hauptargument der Bundesregierung ist, dass Asylbewerber aus Tunesien, Marokko, Algerien und Georgien ohnehin nur selten als Asylbewerber anerkannt werden. Die Schutzquote liegt bei allen vier Ländern zum Teil deutlich unter fünf Prozent.

Laut Innenminister Horst Seehofer lag die Anerkennungsquote 2018 für Menschen aus Algerien bei 1,2 Prozent, für Menschen aus Marokko bei 2,3 Prozent. Aus Tunesien seien 1,9 Prozent der Asylanträge positiv beschieden worden, aus Georgien nur 0,3 Prozent.

Die Bundesregierung wertet das als Indiz dafür, dass es in allen vier Ländern keine systematische Verfolgung gibt. Grüne und Linke widersprechen. In den nordafrikanischen Maghreb-Staaten sei Homosexualität strafbar, in den Gefängnissen werde gefoltert. Dass es jetzt diese vier Länder werden sollen, hat aber auch einen innenpolitischen Hintergrund: Migranten aus den Maghreb-Staaten sind in den letzten Jahren besonders häufig durch Straftaten aufgefallen.