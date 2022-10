Trauer um "Tatort"-Kommissar Schauspieler Lamprecht gestorben Stand: 07.10.2022 10:35 Uhr

Er war der Star von Fassbinders "Berlin Alexanderplatz" und in den 1990er-Jahren "Tatort"-Kommissar: Nun ist der Schauspieler Günter Lamprecht mit 92 Jahren gestorben.

Der mit Fassbinder-Filmen und als "Tatort"-Kommissar berühmt gewordene Schauspieler Günter Lamprecht ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 92 Jahren in Bad Godesberg in Bonn, wie seine Agentin Antje Schlag der Nachrichtenagentur dpa sagte. Für seine Paraderolle des Franz Biberkopf in Rainer Werner Fassbinders Mehrteiler "Berlin Alexanderplatz" wurde Lamprecht von Kritikern und Publikum gefeiert. Popularität erlangte er in den 1990er-Jahren durch die Rolle des Berliner "Tatort"-Kommissars Franz Markowitz.

"Günter, du musst Schauspieler werden!"

Lamprecht hinterlässt seine Frau und eine Tochter. Lamprecht wurde am 21. Januar 1930 in Berlin geboren. Kurz vor Kriegsende wurde er noch als Hitlerjunge eingezogen und in den letzten Kriegstagen unweit der Berliner Reichskanzlei durch einen Streifschuss verwundet. Nach dem Krieg macht er eine Ausbildung zum Orthopädiemechaniker.

Eines Tages soll ihm ein betrunkener Freund gesagt haben: "Günter, du musst Schauspieler werden!" Daraufhin sprach der völlig unbelesene Lamprecht bei der Schauspielschule vor - und wurde angenommen. Ab 1953 nahm er privaten Schauspielunterricht in Berlin.

Sein Leben war "von Gewalt begleitet"

Seine einfache Herkunft war ihm immer bewusst: "Ich komme aus dem Proletariat, daraus mache ich keinen Hehl", erzählte er einmal. "Ich verstehe die Probleme dieser Leute, darum gelingen mir diese Figuren vielleicht besser." Dazu kam, dass sein Leben "von Gewalt begleitet" war, wie er es ausdrückte. 1999 entging er nur knapp dem Tod, als er durch puren Zufall zu einem der Opfer eines Amokläufers wurde. Die Erinnerung daran verblasste nie.

Mehr als 150 Film- und Fernsehrollen

Lamprecht debütierte am Schiller-Theater, es folgte ein festes Engagement am Schauspielhaus Bochum, wohin er nach Stationen auf allen bedeutenden Bühnen Deutschlands 1974 zurückkehrte und unter Peter Zadek spielte. Hier traf er auch das erste Mal auf Rainer Werner Fassbinder. Insgesamt spielte Lamprecht circa 75 Haupt- und Titelrollen am Theater.

Seine erste Film-Hauptrolle spielte Lamprecht 1976 in "Das Brot des Bäckers" und gewann damit den Lubitsch-Preis. Es folgten weit mehr als 150 Film- und Fernsehrollen. 1980 spielte Lamprecht die Hauptrolle in Rainer Werner Fassbinders Verfilmung von "Berlin Alexanderplatz". Von 1991 bis 1995 verkörperte er den Berliner "Tatort"-Kommissar Franz Markowitz. Zuletzt war er 2021 im Fernsehfilm "Meeresleuchten" und 2017 in der Serie "Babylon Berlin" als Reichspräsident Paul von Hindenburg zu sehen. Auch bei der Verfilmung von "Das Boot" von 1981 wirkte er mit, ebenso wie in Fassbinders "Die Ehe der Maria Braun" von 1979.

Der Berliner wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz. Außerdem war er Träger des Verdienstordens der Stadt Berlin und des Landes Nordrhein-Westfalen.