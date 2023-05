Star der 1960er- und 1970er-Jahre Schauspieler Helmut Berger ist tot Stand: 18.05.2023 15:53 Uhr

Der österreichische Schauspieler Helmut Berger ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren in Salzburg, wie seine Agentur mitteilte. Berühmt wurde Berger vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem italienischen Regisseur Visconti.

Der österreichische Schauspieler Helmut Berger ist tot. Das teilte seine Agentur mit. "Helmut Berger ist heute, am 18. Mai 2023 um 4.00 Uhr morgens friedlich, aber dennoch unerwartet, in seiner Heimatstadt Salzburg, kurz vor seinem 79. Geburtstag entschlafen! Wir danken für all die vielen Jahre der Freundschaft und Zusammenarbeit", heißt es in der Mitteilung.

Berger war vor allem in den 1960er- und 1970er-Jahren populär - entdeckt wurde er vom italienischen Regisseur Luchino Visconti, der später sein Lebensgefährte wurde. Unter Viscontis Regie spielte Berger seine eindringlichsten Rollen, etwa in "Die Verdammten" oder als "Ludwig II.". Berger spielte auch an der Seite von Film-Legenden wie Romy Schneider, Elizabeth Taylor, Henry Fonda oder Burt Lancaster.

Ab Mitte der 1970er-Jahre kaum noch Rollen

Der Tod Viscontis 1976 stürzte Berger in eine tiefe Krise. In der Folge bekam Berger kaum noch neue große Rollen, er zehrte zunehmend von seiner Vergangenheit und machte eher mit Auftritten in Talkshows von sich reden. Große Aufmerksamkeit wurde ihm noch einmal zuteil, als er 2013 ins RTL-Dschungelcamp zog.

Auf der Webseite seiner Agentur heißt es nun: "Vor vielen Jahren sagte mir Helmut Berger: "Ich habe drei Leben gelebt. Und das in 4 Sprachen! Je ne regrette rien!"