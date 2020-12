Der große Knall in Sachsen-Anhalts Kenia-Koalition ist noch einmal abgewendet. Ministerpräsident Haseloff verhinderte die Abstimmung über den Rundfunkbeitrag. Wer will was in dem Streit - und wie geht es jetzt weiter?

Alles einklappen

Von Piet Felber, Hanna Lohoff, Markus Spieker und Thomas Vorreyer, MDR

Kein Votum zum Rundfunkbeitrag - welche Folgen hat Haseloffs Entscheidung?

Am Mittwoch sollte eigentlich eine wichtige Vorentscheidung im Streit um den Rundfunkbeitrag anstehen. Dann sollte der Medienausschuss des Landtags in Sachsen-Anhalt darüber abstimmen, welches Votum er für die Abstimmung im Plenum eine Woche später empfiehlt. Diese Abstimmung ist nun abgesetzt. Dadurch, dass Ministerpräsident Reiner Haseloff nun die Vorlage zurückgezogen hat, entfallen auch alle weiteren Schritte, die zur Abstimmung über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags hätten führen sollen bis auf Weiteres. Der Rundfunkbeitrag kann somit nicht wie vorgesehen am 1. Januar steigen. Für den Fall einer Blockade kündigten bereits einige Sender den Gang vor das Bundesverfassungsgericht an. Sachsen-Anhalt Haseloff stoppt Abstimmung über Rundfunkbeitrag Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff zieht nach MDR-Informationen die Vorlage zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags zurück. | mdr

Ist die Kenia-Koalition nun gerettet?

Die Erklärung zum Zurückziehen der Beschlussvorlage wurde in der Koalition gemeinsam getroffen. Die Diskussionen um den neuen Rundfunkstaatsvertrag dürften aber weitergehen. Der unmittelbare Bruch der Koalition ist jedoch zunächst abgewendet, da eine Abstimmung über den Staatsvertrag im Landtag zunächst nicht stattfinden kann.

Wie geht es weiter in Magdeburg?

Warum streitet die Koalition überhaupt über den Rundfunkbeitrag?

Was will die Opposition?

Die Linkspartei will für die Beitragserhöhung stimmen, äußert aber auch Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Partei will zum Beispiel die Gehälter der Intendantinnen und Intendanten der Sendeanstalten deutlich verringern. Die AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt ist klar gegen eine Beitragserhöhung und kündigte daher an, geschlossen mit Nein stimmen. Die Partei ist eine scharfe Kritikerin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Warum eskalierte der Streit?

Der Koalitionsstreit tobt seit Wochen. Die Koalitionspartner SPD und Grüne warnten die CDU-Fraktion, zusammen mit der AfD eine Erhöhung zu verhindern. Ein solches Stimmverhalten, so drohten die Koalitionspartner, würde als Koalitionsbruch gewertet werden. Vergangenen Freitag eskalierte der Streit innerhalb der CDU: Ministerpräsident Reiner Haseloff entließ seinen Innenminister, Holger Stahlknecht, der auch als CDU-Landeschef zurücktritt. Auslöser war ein Interview Stahlknechts, in dem dieser eine Minderheitsregierung ins Spiel gebracht hatte. Haseloff hatte ein solches Szenario jedoch im Vorfeld ausgeschlossen und stattdessen versucht, die Koalition mit der SPD und den Grünen zu stabilisieren. Fraglich war jedoch, ob Haseloff mit diesem Schritt auch seine eigene Fraktion wieder unter Kontrolle bekam. Offenbar gelang es ihm zumindest, auf die Abstimmung im Landtag zu verzichten. Das hätte wohl zum vorzeitigen Ende der wackeligen Kenia-Koalition geführt. Regulär wird am 6. Juni in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Sachsen-Anhalt Haseloff entlässt Innenminister Stahlknecht Im Streit über den Rundfunkbeitrag droht in Sachsen-Anhalt eine Regierungskrise. | 04.12.2020

Wie schaut die Bundespolitik auf den Streit?

Die Bundes-CDU will jeden Anschein einer Zusammenarbeit mit der AfD vermeiden. Entsprechende Mahnungen in Richtung Sachsen-Anhalt kommen auch aus den Ländern, etwa vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet oder vom Vorsitzenden der baden-württembergischen CDU, Thomas Strobl. CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hielt sich mit öffentlicher Kritik bisher zurück - anders als im Februar in Thüringen. Damals war sie mit ihrem Versuch gescheitert, auf die Landespartei einzuwirken. Kurz darauf kündigte sie ihren Rücktritt vom Parteivorsitz an. Diesmal übte sie stattdessen Druck auf die Koalitionspartner der CDU in Sachsen-Anhalt aus: Kramp-Karrenbauer forderte am Montag SPD und Grüne auf, sich mit der CDU zu einigen. Sie warf den Parteien ein abgesprochenes, politisches Spiel vor, das von der Bundesebene unterstützt werde. Vertreter von SPD und Grünen auf Bundesebene werfen unterdessen der CDU in Sachsen-Anhalt vor, gemeinsame Sache mit der AfD zu machen. Grünen-Chef Robert Habeck wertete den Streit zudem als Macht- und Richtungskampf innerhalb der CDU.

Was bedeutet dies für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?

Einzelne Rundfunkanstalten würden ohne die Erhöhung - möglicherweise existenzgefährdende - finanzielle Probleme bekommen. Allein der MDR müsste in vier Jahren insgesamt 165 Millionen Euro einsparen. In der Staatskanzlei war man zuletzt laut Medienberichten davon ausgegangen, dass dem Land ein Haftungsrisiko von 1,5 Milliarden Euro entsteht, sollte die Regierung den Vertrag eigenständig zurückziehen, wie jetzt angekündigt. Die 1,5 Milliarden Euro sind der Fehlbetrag, den die KEF trotz Einsparungen und Kürzungen für die kommenden vier Jahre im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ermittelt hatte. Die Beitragserhöhung sollte das ausgleichen.

Wann könnte das Verfassungsgericht entscheiden?