Russlands Kurs gegen die Ukraine Verständnis bei AfD und Wagenknecht Stand: 22.02.2022 15:34 Uhr

Putins Kurs gegen die Ukraine stößt international und in Deutschland auf harsche Kritik. Doch es gibt auch Stimmen, die sein Vorgehen verteidigen.

Von Patrick Gensing und Carla Reveland, tagesschau.de

Nach der Ankündigung, Truppen in die Ukraine entsenden zu sollen, wächst der internationale Druck auf Russland. Debattiert wird vor allem, welche Sanktionen sofort greifen sollten. Auch in Deutschland wird der russische Präsident Wladimir Putin scharf kritisiert.

Die AfD-Bundestagsfraktion hält sich mit Kritik hingegen zurück. In einer Pressemitteilung heißt es, man bedauere die "aktuelle Entwicklung und Zuspitzung der Situation". Man dürfe jetzt aber "nicht den Fehler machen, Russland allein die Verantwortung für diese Entwicklung zuzuschreiben". Die Situation sei eine Folge der "entgegen allen Absprachen mit Moskau vorangetriebenen Osterweiterung der NATO". Dadurch habe der Westen "die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands verletzt". Sanktionen gegen Russland lehne die AfD ab.

Der Berliner AfD-Politiker Gunnar Lindemann postete auf Twitter ein Feuerwerk, mit dem die Anerkennung der "Volksrepubliken" durch Russland gefeiert wurden.

Lindemann reist immer wieder nach Russland, so auch als "Wahlbeobachter" im Jahr 2021.

Dem russischen Kurs folgen auch Medien aus dem rechtsradikalen Milieu. So heißt es in dem extremistisch eingestuften COMPACT Magazin, Putins Militäraktion sei "defensiv". "Nach tagelangen Angriffen ukrainischer Kräfte auf die Donbass-Republiken dient der Schritt Moskaus dem Schutz der dortigen Bevölkerung."

Teile der Linken: pro-russisch und anti-amerikanisch

Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht sagte im NDR-Interview, Putin und Russland gehe es nicht darum, in die Ukraine einmarschieren zu wollen, sondern darum, ob Russland weiter hinnehmen wolle, dass die NATO sich immer weiter ausbreite.

Am Sonntag hatte Wagenknecht bei Anne Will behauptet, Russland habe kein Interesse an einem Einmarsch. Sie sprach von einer "Aggressivität" der USA, mit der ein russischer Einmarsch vermeintlich herbeigeredet werde.

Dagdelen verurteilt Putins Kurs

Auch die Linken-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen hatte den USA auf einer Kundgebung in Berlin "Kriegstreiberei und Kriegshetze" unterstellt. Das Agieren der Ukraine nannte sie eine "Kriegserklärung Richtung Russland".

Zur Entsendung von russischen Truppen in die Ukraine erklärte sie nun aber: "Die Anerkennung einseitiger Unabhängigkeitserklärungen und der darauf folgende Einmarsch der russischen Streitkräfte in die so genannten 'Volksrepubliken' Donezk und Luhansk ist völkerrechtswidrig und kann nur verurteilt werden, so wie wir auch immer Völkerrechtsverletzungen durch die NATO oder Mitglieder der NATO wie zum Beispiel bei der Abtrennung und Anerkennung des Kosovo verurteilt haben."

Bartsch in der Kritik

Die Linke findet bislang keine einheitliche Linie zu Russland, Wagenknechts Positionen repräsentieren eine Strömung in der Partei. Spitzen der Linken kritisierten den Kurs Russlands hingegen.

Allerdings stand Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linksfraktion, für eine Formulierung in einem Tweet in der Kritik. Er hatte die Anerkennung der "Volksrepubliken" auf dem Staatsgebiet der Ukraine und die Entsendung von Truppen als "Fehlentscheidung" bezeichnet.

Viele Kommentatoren sahen das als Verharmlosung. Bartsch reagierte auf die Kritik und stellte klar: "Die Anerkennung der 'Volksrepubliken' und der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine eskalieren den Konflikt weiter. Das ist keinesfalls eine 'Friedensmission', das ist völkerrechtswidrig".