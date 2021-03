Corona-Zahlen RKI-Experte warnt vor exponentiellem Wachstum

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter. Das Robert Koch-Institut meldet einen Wert von 83,7. RKI-Epidemiologe Brockmann ist alarmiert: Er kritisierte die Lockerungen als "irrational" angesichts exponentiell steigender Infektionszahlen.

Das Robert Koch-Institut (RKI) befürchtet ein exponentielles Wachstum der Corona-Zahlen. Der RKI-Epidemiologe Dirk Brockmann sagte im ARD-Morgenmagazin, die Ausbreitung des Virus habe im Vergleich zur Vorwoche um 20 Prozent zugenommen. "Das heißt, wir sind genau in der Flanke der dritten Welle. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Und in diese Flanke hinein wurde gelockert", so der Wissenschaftler.

Brockmann übte in diesem Zusammenhang scharfe Kritik an der Aufweichung des Lockdowns. Nach seiner Auffassung gehe man in Deutschland derzeit ins exponentielle Wachstum hinein. Dies werde auch noch durch Lockerungen befeuert. "Das heißt, das ist total irrational gewesen, hier zu lockern. Das befeuert nur das exponentielle Wachstum. Und wir müssen nun sehen, was die nächsten Tage bringen", sagte Brockmann.

Zahlen steigen weiter

Seine Einschätzung stützt sich auf die Infektionszahlen des RKI, die in den vergangenen Tagen anhaltend gestiegen waren. Dieser Trend setzt sich auch heute fort: Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen 24 Stunden 5480 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das sind 1228 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Sieben-Tage-Inzidenz von 83,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 83,7. Gestern hatte sie noch 82,9 betragen. Vor etwa vier Wochen, am 16. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 59 gelegen. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Die am stärksten von Corona betroffenen Landkreise sind Greiz in Thüringen und der Vogtlandkreis in Sachsen. Dort liegt die Inzidenz bei 490,8, bzw 307,1. Die niedrigsten Inzidenzwerte verzeichnen wie schon am Montag die Landkreise Cochem-Zell (11,4) und Kaiserslautern (14,2) in Rheinland-Pfalz.

238 weitere Todesfälle

Innerhalb von 24 Stunden wurden 238 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 gemeldet. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der gemeldeten Todesfälle auf 73.656. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,5 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montagabend bei 1,15 (Vortag 1,19). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 115 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor ach bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter eins, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.