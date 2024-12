Grundzüge eines Koalitionsvertrages CDU und SPD in Sachsen einig bei Koalitionsvertrag Stand: 04.12.2024 11:46 Uhr

In Sachsen rückt eine Minderheitsregierung näher. CDU und SPD haben sich auf die Grundzüge eines Koalitionsvertrages geeinigt. Ob das neue Bündnis tatsächlich kommt, ist aber noch offen.

CDU und SPD in Sachsen haben sich auf die Inhalte für einen Koalitionsvertrag in Sachsen verständigt. Details sollen am Nachmittag offiziell bekanntgegeben werden, wie beide Parteien mitteilten. Ministerpräsident Michael Kretschmer und der sächsische SPD-Vorsitzende Henning Homann wollen den Vertrag demnach gemeinsam mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Christian Hartmann und Sozialministerin Petra Köpping (SPD) vorstellen.



Medienberichten zufolge wurden Details wie das Milliarden Euro große Haushaltsloch geklärt. Die Aufteilung der sächsischen Ministerien sei aber noch offen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, re.) und der sächsische SPD-Chef Henning Homann hatten am 18. November 2024 die Koalitionsgespräche gestartet.

Mehr Geld für Kommunen und Landkreise

Einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" zufolge sind sich die Parteien darüber einig, dass der Freistaat seine Zahlungen für die künftigen Pensionen der sächsischen Beamtinnen und Beamten kürzt. Auf diese Weise sollen Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe ermöglicht werden. Zudem sollen Kommunen und Landkreise finanziell stärker unterstützt werden und der Stellenaufwuchs in der sächsischen Verwaltung kritisch überprüft werden. Geplant sei außerdem eine sächsische Grenzpolizei und ein verpflichtendes Vorschuljahr.

Forderungen der anderen Parteien

CDU und SPD verhandeln seit Mitte November über die Bildung einer Minderheitsregierung. Zu einer Mehrheit im Landtag würden ihnen zehn Stimmen fehlen. Schwarz-Rot hat deshalb einen sogenannten Konsultationsmechanismus angekündigt, mit dem die Opposition - inklusive AfD - frühzeitig bei Gesetzesvorhaben eingebunden werden soll.

AfD, BSW und Linke stellen aber Bedingungen für die Ministerpräsidentenwahl an Michael Kretschmer. AfD-Landeschef Jörg Urban sagte dem MDR, er würde eine Minderheitsregierung nur unterstützen, wenn diese allein aus der CDU bestehe. BSW-Chefin Sabine Zimmermann erklärte, Kretschmer müsse mehr gegen irreguläre Migration tun und dürfe im sozialen und kulturellen Bereich nicht kürzen. Gegen einen Sozialabbau sprach sich auch Linken-Chefin Susanne Schaper aus. Die Grünen sehen eine Wiederwahl Kretschmers ebenfalls kritisch.

Ministerpräsidentenwahl vermutlich noch vor Weihnachten

Der Sächsische Landtag wird voraussichtlich am 18. Dezember einen neuen Ministerpräsidenten wählen, wie die Landtagsverwaltung am Mittwoch mitteilte. Das Datum gelte als wahrscheinlich, sei jedoch noch nicht als Plenartag offiziell beschlossen. Nach der Landesverfassung ist für die Wahl bis Anfang Februar Zeit.

Ob es neben Kretschmer einen weiteren Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten geben wird, ist noch offen.

MDR (wim/kbe)/epd