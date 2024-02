Beschluss des Landtags Saarland streicht Begriff "Rasse" aus Verfassung Stand: 07.02.2024 13:09 Uhr

Der Begriff "Rasse" wird in der saarländischen Landesverfassung künftig nicht mehr vorkommen. Das hat der Landtag beschlossen. Außerdem wurden Nachhaltigkeit und Ehrenamtsförderung als Staatsziele verankert.

Denise Friemann

Die saarländische Verfassung wird geändert. Der "Rasse"-Begriff wird demnach eliminiert, die Nachhaltigkeit als Landesziel festgeschrieben und das Ehrenamt gefördert. Darauf hat sich der Landtag am Mittwoch geeinigt.

Menschlichen Rassen existieren nicht

Den "Rasse"-Begriff aus der Verfassung zu streichen, sei nicht nur eine Änderung am Wortlaut, sagte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Roland Theis. Denn menschliche Rassen gebe es schlichtweg nicht, den Begriff zu benutzen sei daher falsch.

Natürlich werde dadurch der Rassismus nicht verschwinden, erklärte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Braun. Man werde aber keine Menschenbilder mehr reproduzieren, die auf der Vorstellung unterschiedlicher Rassen bestehen.

Nachhaltigkeit als Landesziel

Außerdem wird das Prinzip der Nachhaltigkeit in die Verfassung aufgenommen. Künftig soll es Aufgabe des Staates sein, nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit zu handeln, um die Interessen künftiger Generationen zu wahren. Eine dritte Änderung schreibt "den Schutz und die Förderung des Staates" für die Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeit fest.

Beides als Staatsziel festzuhalten, sei wichtig, da sind sich SPD- und CDU-Fraktion ebenfalls einig.

Antisemitismus-Klausel soll kommen

Abgeordnete von SPD und CDU kündigten zudem an, dass die saarländische Verfassung in Zukunft auch durch eine Antisemitismus-Klausel ergänzt werden soll. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon bezeichnete eine Klausel gegen Antisemitismus als "eine gemeinsame Verpflichtung an uns alle".

Änderungen laut AfD "unnötig"

Einzig die AfD-Fraktion kritisierte die Verfassungsänderungen. Die Änderungen seien unnötig und würden nichts ändern. Mit ihnen würden lediglich "woke Befindlichkeiten" bedient, so der AfD-Abgeordnete Christoph Schaufert.

Über dieses Thema hat SR info auch im Hörfunk am 07.02.2024 berichtet.

