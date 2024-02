Wolfsburg 6.000 Menschen demonstrieren gegen Rechtsextremismus Stand: 18.02.2024 17:51 Uhr

In Niedersachsen haben auch an diesem Wochenende Tausende Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Zu einer Kundgebung in der Wolfsburger Innenstadt kamen laut Polizei rund 6.000 Menschen.

Die Demo auf dem Rathausplatz stand unter dem Motto "Für Demokratie und Zusammenhalt". Dazu aufgerufen hatte unter anderem der VW-Konzern. In ganz Deutschland gingen derzeit Menschen auf die Straße, sagte Konzernchef Oliver Blume in seiner Rede - "für unsere Demokratie, für Freiheit, für unsere Werte, Toleranz, Menschenwürde, Weltoffenheit. Heute setzen wir hier in Wolfsburg gemeinsam dieses Zeichen". Demokratie und Freiheit seien keine Selbstverständlichkeit. "Es liegt an uns, diese Werte zu verteidigen."

Cavallo: Beim Gesellschaftsbild der AfD "wird mir übel"

Gerade für Volkswagen als Weltkonzern mit Standorten in mehr als 150 Ländern sei es wichtig, hier Stellung zu beziehen, sagte Blume. "Wir sind eine Familie. Und eine Familie funktioniert eben nur, wenn wir dort für unsere Werte einstehen." Das wolle VW als Wirtschaftsunternehmen gemeinsam mit den Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern demonstrieren. Neben Blume wendete sich auch VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo mit einer Rede an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie warf der AfD ein rassistisches, frauenverachtendes und rückständiges Gesellschaftsbild vor. "Da wird mir übel!", sagte Cavallo, die Tochter eines Zuwanderers aus Italien ist. Wer solche Positionen vertrete, sei "als geistiger Brandstifter unterwegs", wolle Hass säen und spalten.

Auch VfL-Profis auf der Rednerbühne

Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU) bezeichnete den Rechtspopulismus als "ernsthafte Gefahr für unsere gesamte Gesellschaft". Wie die beiden Fußball-Profis Yannick Gerhardt und Marina Hegering vom VfL Wolfsburg, betonte er bei der Kundgebung, wie wichtig es sei, gemeinsam für die Demokratie einzustehen. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmenden am Sonntagnachmittag auf rund 6.000 - Platz gefunden hätten auf dem Rathausplatz bis zu 15.000 Menschen. Zu der Veranstaltung aufgerufen hatte ein Bündnis "Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten", dem neben Gewerkschaften und Parteien auch der VfL sowie VW und dessen Betriebsrat angehören.

Demonstrationen in Salzgitter und Hannover

Bereits am Samstagnachmittag hatte das Bündnis "Salzgitter passt auf!" zu einer Demonstration in Salzgitter aufgerufen. In Hannover nahmen am Samstag nach Polizeiangaben mehr als 2.000 Menschen an einer Demonstration auf dem Weißekreuzplatz in der Oststadt teil.

Demos gegen Rechtsextremismus in Niedersachsen

Die folgende Liste gibt eine Übersicht über weitere geplante Aktionen:



Oldenburg: Am Sonntag, 25. Februar, ruft ein breites Bündnis zu einer Demonstration ab 15 Uhr auf dem Schlossplatz auf. Das Motto lautet: "Zusammen gegen Rechts, Demokratie verteidigen!"

Am Sonntag, 25. Februar, ruft ein breites Bündnis zu einer Demonstration ab 15 Uhr auf dem Schlossplatz auf. Das Motto lautet: "Zusammen gegen Rechts, Demokratie verteidigen!" Bad Zwischenahn: Am Sonntag, 25. Februar, ist ab 15 Uhr auf dem Marktplatz eine Kundgebung für Solidarität und Menschlichkeit geplant. Gegen 16 Uhr soll es einen kurzen Demonstrationszug durch den Ortskern geben.

1.800 Menschen in Wunstorf, 300 in Emden

Am vergangenen Mittwoch hatten sich bei der Aktion "Emden singt!" rund 300 Menschen auf der Emder Delfttreppe versammelt. Bereits am Montag waren nach Angaben der Polizei bis zu 1.800 Menschen in Wunstorf in der Region Hannover für Demokratie und Menschenrechte auf die Straße gegangen. Die Kundgebung gegen Rechtsextremismus wurde von einem breiten Bündnis aus lokalen Parteien (SPD, CDU, Grüne, FDP, Linke), Kirchen und Vereinen unterstützt - angemeldet hatte sie mit Dirk Kribbe eine Privatperson. Er sagte dem NDR Niedersachsen, dass er ganz überwältigt von den vielen Teilnehmenden sei und sich nun auch weiter engagieren wolle. Seit Wochen gehen Zehntausende Menschen in Niedersachsen gegen Rechtsextremismus auf die Straße.

Laut Polizei kamen 1.800 Menschen zur Kundgebung in Wunstorf.

Aktionen auch in Hameln und Einbeck

Am Samstag vor einer Woche kamen in Hann. Münden rund 1.500 Menschen zusammen, auch in Hameln, Bersenbrück und Einbeck gab es Aktionen gegen Rechtsextremismus. In Bad Lauterberg versammelten sich nach Angaben der örtlichen SPD am Sonntag vergangener Woche rund 500 Menschen zu einer Demo gegen Rechtsextremismus. Ein Bündnis von Parteien, Verbänden und Bürgern hatte dazu aufgerufen. "Lasst uns also alle gemeinsam ein Zeichen setzen. Für unsere Demokratie, für Vielfalt und Toleranz", sagte Nils Gehrke, Vorsitzender der SPD in der Kleinstadt. "Und lasst uns allen, die für Menschenhass und Ausgrenzung stehen, sagen: Wir sind viel mehr", betonte Gehrke.

Zehntausende demonstrieren in Niedersachsen

Bereits am ersten Februarwochenende waren in Hannover nach Polizeiangaben bis zu 7.000 Menschen dem Aufruf des Bündnisses "Bunt statt Braun" gefolgt und hatten eine Menschenkette um den Niedersächsischen Landtag gebildet - unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer". Die Veranstalter sprachen von 10.000 Menschen. Mit der Aktion unterstützen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine ähnliche Aktion, die sich zeitgleich rund um den Bundestag in Berlin abspielte. Weitere Proteste fanden in Edewecht (Landkreis Ammerland), Winsen/Luhe (Landkreis Harburg) und Walsrode (Heidekreis) statt. Kundgebungen mit jeweils mehreren Tausend Teilnehmenden gab es auch in Georgsmarienhütte bei Osnabrück und Wolfenbüttel. Weitere kamen in Brake (Landkreis Wesermarsch), Gifhorn und Leer zusammen. Demonstriert wurde darüber hinaus auch in Stade, Edemissen und Seesen.

Mehr als 100 Demos gegen Rechtsextremismus

Allein im Zeitraum zwischen dem 15. und dem 28. Januar hat es nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums rund 100 Kundgebungen in Niedersachsen gegeben. "Von der Nordseeküste bis zum Teutoburger Wald, von der niederländischen Grenze bis zum Harz: Überall in Niedersachsen stehen Menschen auf und gehen für den Erhalt unserer Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf die Straße", sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD). "Das ist ein starkes und deutlich sichtbares Zeichen für all diejenigen, die unsere Demokratie unterwandern wollen und Hass und Hetze verbreiten."

25.000 Menschen bei Kundgebung in Osnabrück

Auslöser für die Proteste waren Enthüllungen über ein Treffen radikaler Rechter am 25. November in Potsdam, an dem einige AfD- und CDU-Politiker teilgenommen hatten. In Hannover hatten sich am 20. Januar rund 35.000 Menschen sich an einer Kundgebung beteiligt. Am 27. Januar versammelten sich in Osnabrück laut Polizei etwa 25.000 Menschen bei einer Kundgebung. Dort sprach auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). "Wir stehen zusammen gegen den Hass der Faschisten und der AfD. Wir stehen für die Freiheit und die Menschenwürde jedes Einzelnen, denn die Würde des Menschen ist unantastbar", sagte der gebürtige Osnabrücker.

