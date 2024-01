Ärger über Agrarpolitik der Ampel Erneute Bauernproteste in Hamburg Stand: 29.01.2024 14:29 Uhr

Zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte protestieren heute in Hamburg gegen die Politik der Bundesregierung. Hunderte Traktoren sind in der Hansestadt unterwegs, es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei rief Autofahrerinnen und -fahrer dazu auf, das Stadtgebiet zu meiden. Die Proteste der Landwirtinnen und Landwirte sorgten schon am Morgen an mehreren Stellen im Berufsverkehr für Behinderungen. So wurde der Verkehr rund um die Köhlbrandbrücke vorübergehend lahmgelegt, wie ein Polizeisprecher NDR 90,3 sagte. An der Finkenwerder Straße sei die Kreuzung blockiert worden. Wegen der Trecker staute sich der Verkehr auf vielen Strecken. Im Laufe des Vormittags wurden weitere Zufahrten zum Hafen blockiert, zum Beispiel in Finkenwerder und Waltershof. Die Autobahn-Abfahrt Hamburg-Waltershof der A7 wurde deshalb gesperrt. Rund 100 Traktoren waren laut Polizei im Hamburger Süden an den Blockaden beteiligt. Auch der Busverkehr in Hamburg wurde durch die Bauern-Proteste beeinträchtigt. So fuhren beispielsweise die Linie 4, 5 und 19 nur verkürzt. Fahrgäste sollten - wenn möglich - die U- und S-Bahnen nutzen, hieß es vom Hamburger Verkehrsverbund.

Kundgebung am Dammtor-Bahnhof

Ziel der Bäuerinnen und Bauern, die über fünf Hauptrouten sternförmig Richtung Innenstadt fuhren, war der Theodor-Heuss-Platz am Dammtor-Bahnhof, wo es am Vormittag eine Kundgebung gab. Traktor an Traktor reihte sich in den Straßen rund um den Veranstaltungsort auf. Die Polizei zählte in diesem Bereich am Mittag rund 550 Traktoren. Die Demonstration steht unter dem Motto "Gegen Steuer- und Bürokratiewahn", im Vorfeld hatte die Polizei 1.500 Trecker erwartet.

Demo für Bürokratieabbau, gegen Subventionskürzungen

Landwirtin Hannah Timmermann aus Hamburg-Sülldorf sagte NDR 90,3 zu den Forderungen: "Die überbordende Bürokratie soll abgebaut werden." Außerdem müsse die Subvention des Agrardiesels beibehalten werden. Ferner kritisierte sie geplante Flächenstilllegungen. Sie betonte, dass es um klare Forderungen in der Agrarpolitik gehe, sie distanziere sich von Extremismus. An den Protesten beteiligten sich wie bei früheren Kundgebungen der Landwirtinnen und Landwirte auch diesmal einige Handwerkerinnen und Handwerker.

Nach der Kundgebung fahren die Traktoren nach Angaben der Organisatorinnen und Organisatoren wieder stadtauswärts Richtung Marmstorf, Rahlstedt, Bergedorf, Lurup und Rissen. Die Protestfahrten werden wohl bis in den späten Nachmittag dauern.

Traktoren fahren fünf Routen durch Hamburg

Die Aufzüge fahren auf folgenden Routen:

Aufzug I (aus Bergedorf kommend): Wentorfer Straße - Mohnhof - Bergedorfer Straße - Eiffestraße - Anckelmannplatz - Bürgerweide - Wallstraße - Lübecker Straße - Sechslingspforte - An der Alster - Kennedybrücke - Alsterglacis - Theodor-Heuss-Platz.

Aufzug II (aus Lurup kommend): Luruper Hauptstraße - Luruper Chaussee - Bahrenfelder Chaussee - Stresemannstraße - Alsenstraße - Alsenplatz - Doormannsweg - Fruchtallee - Schäferkampsallee - Schröderstiftstraße - An der Verbindungsbahn - Bundesstraße - Edmund-Siemers-Allee - Theodor-Heuss-Platz.

Aufzug III (aus Rahlstedt kommend): Meiendorfer Straße - Bargteheider Straße - Stein-Hardenberg-Straße - Ahrensburger Straße - Wandsbeker Zollstraße - Rüterstraße - Wandsbeker Marktstraße - Wandsbeker Chaussee - Lübecker Straße - Sechlingspforte - Schwanenwik - An der Alster - Kennedybrücke - Alsterglacis - Theodor-Heuss-Platz.

Aufzug IV (aus Rissen kommend): Wedeler Landstraße - Sülldorfer Landstraße - Osdorfer Landstraße - Osdorfer Weg - Von-Sauer-Straße - Bahrenfelder Chaussee - Stresemannstraße - Alsenstraße - Alsenplatz - Doormannsweg - Fruchtallee - Schäferkampsallee - Schröderstiftstraße - An der Verbindungsbahn - Bundesstraße - Edmund-Siemers-Allee - Theodor-Heuss-Platz.

Aufzug V (aus Marmstorf kommend): Bremer Straße - Hohe Straße - B75/Wilhelmsburger Reichsstraße - Neuländer Straße - Hannoversche Straße - Brücke des 17. Juni - König-Georg-Deich - Georg-Wilhelm-Straße - Hohe-Schaar-Straße - Rethedamm - Neuhöfer Damm - Roßdamm - Ellerholzbrücke - Veddeler Damm - Am Saalehafen - Am Moldauhafen - Freihafenelbbrücke - Versmannstraße - Überseeallee - Shanghaiallee - Brooktorkai - Am Sandtorkai - Niederbaumbrücke - Baumwall - Vorsetzen - Johannisbollwerk - Bei den St. Pauli-Landungsbrücken - Helgoländerallee - Millerntorplatz - Glacischaussee - Holstenglacis - Karolinenstraße - Messeplatz - An der Verbindungsbahn - Bundesstraße - Edmund-Siemers-Allee - Theodor-Heuss-Platz.

Dieses Thema im Programm:

