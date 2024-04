In Berlin und Brandenburg Supermärkte finden Drogen in Bananenkisten Stand: 25.04.2024 15:26 Uhr

Die Drogen waren in Bananenkisten versteckt: In mehreren Supermärkten in Berlin und Brandenburg wurden heute größere Mengen Rauschgift entdeckt. Medienberichten zufolge handelt es sich um Kokain.

In mehreren Supermärkten in Berlin und Brandenburg haben Mitarbeiter am Donnerstagmorgen offenbar größere Mengen Drogen gefunden. Das hat die Polizei in Potsdam mitgeteilt.

Demnach wurden die Behörden alarmiert, nachdem beim Auspacken von Bananenkisten verdächtige Pakete entdeckt wurden, die demnach unter den Früchten lagen. Um welche Drogen es sich handelt, sagte die Polizei nicht. Nach Medienberichten soll es sich um Kokain handeln.

Erneut Hunderte Kilo Kokain bei Obsthändler in Groß Kreutz sichergestellt Es ist bereits der dritte größere Drogenfund bei einem Obsthändler in Groß Kreutz: 500 Kilogramm Kokain sind sichergestellt worden. Dort wurde erst im März eine Rekordmenge entdeckt.mehr

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift beim Landeskriminalamt Brandenburg hat den Fall an sich gezogen aufgrund der Menge der Pakete und der Anzahl der betroffenen Märkte. Auch die Berliner Polizei und das Zollfahndungsamt sind beteiligt. Um welche Mengen es sich handelte, ließen die Beamten zunächst offen. Auch über die Zahl der betroffenen Supermärkte und deren Standorte machte die Polizei vorerst keine Angaben.

Bereits im vergangenen Jahr wurden mehrmals große Mengen Kokain bei einem Obsthändler in Groß Kreutz in Brandenburg entdeckt. Die Pakete waren damals auch in Bananenkisten versteckt und stammten aus Südamerika.



Der Großhändler für Obst und Gemüse informierte die Polizei, "nachdem bei der Anlieferung von Bananenkisten verdächtig aussehende Päckchen in der Ladung festgestellt wurden", wie eine Sprecherin der Polizei erklärte. Die Bananen dienten laut Polizei als Tarnung der Kokain-Lieferung.

Sendung: rbb 88.8, 25.04.2024, 12:30 Uhr