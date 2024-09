Für Transitverkehr Slubice sperrt Stadtbrücke nach Frankfurt (Oder) Stand: 21.09.2024 16:42 Uhr

Um die Brücke zu schonen, wird der Grenzübergang zwischen der polnischen Stadt Slubice und Frankfurt (Oder) ab Sonntagmorgen für den Durchreiseverkehr gesperrt. Grund dafür ist der ansteigende Wasserstand des Flusses.

Die polnische Stadt Slubice sperrt angesichts der wachsenden Hochwassergefahr an der Oder die Stadtbrücke ins benachbarte Frankfurt (Oder) für ortsfremde Personen. Die Menschen müssen sich also auf Verkehrseinschränkungen in der Grenzregion einstellen.



Wie die Stadt am Freitag ankündigte, werde der Transitverkehr über Slubice nach Deutschland nicht möglich sein. Durchreisende sollen einen anderen Grenzübergang nutzen. Die Stadt wolle wegen der Hochwassergefahr Staus vermeiden.

Oder-Spree verstärkt Vorbereitungen +++ Verkehrseinschränkungen in der Grenzregion +++ Prognosen rechnen mit einem Höchststand der Oder am kommenden Mittwoch +++ Landkreis Oder-Spree intensiviert Vorbereitungen +++ Lage an der Brandenburger Elbe entspannt sich +++ Weitere News im Livetickermehr

Polizei in Slubice kontrolliert Zufahrten

"An vielen Orten in der Gemeinde wird es Polizeistreifen geben. Die Beamten prüfen, wer die Stadt betreten darf", hieß es.



Einwohner der Gemeinde und des Kreises, die in Deutschland arbeiten wollen, könnten aber in die Stadt einreisen und die Brücke zwischen Slubice und Frankfurt überqueren.



Frankfurt (Oder) und das polnische Slubice sind eng miteinander verflochten und über eine 250 Meter lange Oderbrücke miteinander verbunden.

Auch Frankfurt (Oder) plant Verkehrseinschränkungen in ufernahen Stadtgebieten. Es soll zu Umleitungen von Straßenbahnlinien kommen.



Laut Pegelportal des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt soll für Frankfurt (Oder) am Dienstag die Alarmstufe 3 erreicht werden, am Mittwochabend dann die höchste Stufe 4. Die Prognose ist aber mit Unsicherheiten behaftet. Richtwert für das Ausrufen der Alarmstufe 4 ist ein Pegelstand in Frankfurt (Oder) von 6 Metern. Im Normalzustand sind es etwa 2,10 Meter.

