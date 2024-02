Reden bei Filmfestival Antisemitismusvorwürfe nach Berlinale- Preisverleihung Stand: 25.02.2024 18:01 Uhr

Bei der Berlinale-Preisverleihung warfen Redner Israel einen "Genozid" und "Apartheid" vor - und bekamen dafür Applaus. Daran gibt es nun deutliche Kritik: Von einem "Schaden" für das Festival ist die Rede.

Nach politisch umstrittenen Äußerungen zum Nahostkonflikt auf der Berlinale-Preisverleihung fordert Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) Maßnahmen der neuen Berlinale-Festivalleitung, um Relativierungen in Bezug auf Israel zu verhindern.



"Berlin hat eine klare Haltung, wenn es um die Verteidigung der Freiheit geht. Das bedeutet auch, dass Berlin fest auf der Seite Israels steht. Darüber gibt es keinen Zweifel", schrieb Wegner dem rbb auf Anfrage. "Die volle Verantwortung für das tiefe Leid in Israel und dem Gazastreifen liegt bei der Hamas. Sie hat es in der Hand, dieses Leid zu beenden, indem sie alle Geiseln freilässt und die Waffen niederlegt. Hier gibt es keinen Raum für Relativierungen. Ich erwarte hier Maßnahmen der neuen Berlinale-Festivalleitung", so der Regierende Bürgermeister.



Auch Fachpolitikerinnen und -politiker des Berliner Abgeordnetenhauses übten Kritik an Äußerungen auf der Berlinale-Preisverleihung. Viele sagten dem rbb auf Anfrage, sie befürchteten, das Filmfestival könnte nun einen politischen Schaden davontragen.

Filmschaffende sprechen von "Genozid" und "Apartheid"

Bei der Berlinale-Preisverleihung gewann "No Other Land" den Dokumentarfilmpreis. Der Film dreht sich um die Vertreibung von Palästinensern im Westjordanland. Jurymitglied Véréna Paravel trug während der Laudatio einen Zettel mit der Aufschrift "Cease Fire Now" ("Waffenstillstand jetzt") auf dem Rücken. Der palästinensische Regisseur von "No Other Land", Basel Adra, nahm in seiner Dankesrede Bezug auf den aktuellen bewaffneten Konflikt im Gazastreifen: "Es ist für mich sehr schwer zu feiern, wenn Zehntausende meines Volkes in Gaza gerade durch Israel abgeschlachtet werden." Zudem richtete er den Appell an Deutschland, keine weiteren Waffen an Israel zu liefern. Dafür erhielt er Applaus. Sein Co-Regisseur, der israelische Journalist Yuval Abraham, sprach von "Apartheid" im Westjordanland.



Als später bei der Preisverleihung in einer anderen Kategorie der Dokumentarfilm "Direct Action" ausgezeichnet wurde, sagte dessen Regisseur Ben Russell in seiner Dankesrede: "Natürlich stehen wir hier auch auf für das Leben. Waffenstillstand jetzt! Natürlich sind wir gegen den Genozid. Wir stehen in Solidarität mit all unseren Kameraden." Hierfür gab es Applaus. Russell trug während der Preisverleihung ein sogenanntes Palästinensertuch.

CDU und SPD kritisieren mangelnde Reaktion bei Preisverleihung

Kultursenator Joe Chialo (CDU) sieht die Festivalleitung in der Pflicht: "Die Kultur sollte Raum für vielfältige politische Meinungsäußerungen bieten, doch die diesjährige Preisverleihung der Berlinale war geprägt von selbstgerechter antiisraelischer Propaganda, die nicht auf die Bühnen Berlins gehört", schrieb Chialo am Sonntag auf X. Es sei zu hoffen, dass die Festivalleitung die Vorfälle konsequent aufarbeite.



"Die antiisraelischen Ausfälle bei der Preisverleihung waren beschämend, auch wenn sie nur von einer lautstarken Minderheit im Publikum abgefeiert wurden", sagte Robbin Juhnke dem rbb. Der kulturpolitische Sprecher der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus kritisierte die Berlinale-Leitung und die Moderation der Preisverleihung dafür, dass sie Aussagen wie dem Genozidvorwurf nicht auf der Bühne begegnet seien. Insgesamt fand der CDU-Politiker: "Ein Teil der Branche hat sich gestern als selbstgerecht und mit doppelten Standards agierend disqualifiziert. Der Berlinale ist damit ein Schaden entstanden."



Auch Melanie Kühnemann-Grunow, medienpolitische Sprecherin der SPD, kritisierte die Vorkommnisse auf der Preisverleihung. "Bei manchen Kulturschaffenden gibt es offenbar eine mangelnde Fähigkeit, zu differenzieren - und auch das Leid Israels zu sehen", so Kühnemann-Grunow. "Mir fehlte die kritische Sicht auf den 7. Oktober und die Anerkennung, dass dieser Tag für den israelischen Staat traumatisch war." Die SPD-Politikerin kritisierte, dass die Forderung nach einer Freilassung israelischer Geiseln nur in einem kurzen Redebeitrag der Festival-Leiterin Mariette Rissenbeek zu Beginn der Preisverleihung eine Rolle spielte. "Ich finde schon, dass ein Schaden für die Berlinale entstanden ist - ob man das heilen kann, wird sich zeigen", sagte Kühnemann-Grunow. "Für uns ist auch entscheidend: Was hat Berlin von der Berlinale? Wenn da ein Schaden entsteht, müssen wir ja am Ende damit leben." Sie verwies darauf, dass das Filmfestival zwei Millionen Euro aus dem Berliner Landeshaushalt erhalte.

"Ich befürchte, es gibt einen politischen Schaden für die Berlinale"

"Ich habe das als emotionalen und moralischen Tiefpunkt wahrgenommen", kommentierte die Grünen-Politikerin Daniela Billig. Viele im Publikum hätten in den entsprechenden Momenten ebenso wie sie nicht applaudiert. "Ich hatte das Bedürfnis, etwas zu tun - auch den Gedanken, eventuell mit den Füßen abzustimmen und das Publikum zu verlassen." Entgegen ihrer Hoffnung habe auf der Bühne niemand gegengesteuert, etwa die Moderation. "Ich befürchte, es gibt einen politischen Schaden für die Berlinale", so die kulturpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. "Es bleibt ein sehr bitterer Beigeschmack. Die Vorkommnisse sind ein schweres Erbe für die neue Direktorin. Die Kulturszene hat sich damit einen Bärendienst erwiesen."



Die medienpolitische Sprecherin der Linken, Anne Helm, kritisierte ebenfalls, dass die "Geiseln und Opfer der Terroroffensive keine Erwähnung" gefunden hätten. Zwar sei es "verständlich und legitim", wenn Künstlerinnen und Künstler die ihnen gebotene Bühne nutzten, um sich gegen den "verheerenden Krieg in Gaza" zu positionieren, "dem Tausende Unschuldige zum Opfer fallen". "Beim unwidersprochenen Vorwurf eines planvollen Genozids ist aber eine Grenze überschritten", so Helm.

