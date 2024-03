Bauernproteste in Brandenburg Verletzte durch Straßenblockade mit Misthaufen Stand: 04.03.2024 14:43 Uhr

Am Sonntagabend hatten Bauern bei Protesten in Brandenburg Gülle und Mist auf Hunderte Meter einer Bundesstraße gekippt. Es kam zu Unfällen mit mehreren Verletzten. Der brandenburgische Landesbauernverband kritisierte die Aktion.

Bauern und Handwerker haben am frühen Montagmorgen ihre Protestwelle in der Region fortgesetzt. Auf der B5 wurde der Abschnitt zwischen Dallgow-Döberitz (Havelland) und der Autobahnauffahrt Berlin-Spandau blockiert. Außerdem wurde zwischenzeitlich die B1 im Bereich der Glienicker Brücke blockiert. Zwischen Berliner Straße in Potsdam und Königstraße in Berlin wurde laut Polizei abwechselnd für beide Richtungen nur eine Spur freigegeben.

Einschränkungen auch am östlichen Berliner Ring

Auf der B158 in Ahrensfelde (Barnim) demonstriert eine Gruppe aus Landwirten und Handwerkern, heißt es von der Polizei. Demnach blockieren die Teilnehmenden die Bundesstraße zwischen der Autobahn A10, Berlin-Hohenschönhausen und Ahrensfelde. Die angemeldete Blockade läuft bereits seit Sonntagabend, 22 Uhr und ist laut Polizei für 24 Stunden angesetzt.



Pendler müssen auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause weiträumige Umfahrungen einplanen. Eine mögliche Ausweichstrecke über die Landsberger Allee ist seit Montag wegen Bauarbeiten gesperrt.

Fahrzeuge fuhren in Misthaufen, fünf Personen verletzt

Am späten Sonntagabend hatten Bauern bei Wustermark (Havelland) einen großen Haufen Gülle und Mist auf mehrere hundert Meter Fahrbahn der B5 gekippt. Wie die Polizei mitteilte, fuhren mindestens zwei Fahrzeuge in die ungesicherten Hindernisse. Dadurch kam es zu Unfällen, bei denen fünf Menschen verletzt wurden. Außerdem entstand ein hoher Sachschaden. Der Präsident des brandenburgischen Landesbauernverbands, Henrik Wendorff, kritisierte die Aktion. Das schade den Interessen der Landwirte, sagte er Antenne Brandenburg vom rbb.



In allen Fällen wurde Anzeige erstattet, wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie ermittele auch zu möglichen weiteren Straftaten. Zudem war die Protestaktion nicht angemeldet. Die B5 ist bei Elstal (Havelland) auch am Montag noch verschmutzt, der Verkehr wird dort abgeleitet.



Eine Polizeisprecherin bestätigte rbb|24 auf Nachfrage, dass am Montagmittag noch acht Fahrzeuge in Fahrtrichtung Nauen (Havelland) sowie drei in Fahrtrichtung Berlin die B5 blockierten. Die Polizei und ein Abschleppwagen seien vor Ort.

Unfall auf der B5 in Brandenburg.

Traktorkorso fährt durch Berlin

Ein Korso aus Traktoren und Autos habe sich am Montagmorgen auf den Weg in die Hauptstadt gemacht, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Demnach versammelten sich bereits in der Nacht zwölf Traktoren und zehn Autos mit Transparenten am Ritterfelddamm in Kladow. Seitdem seien noch Traktoren und Autos dazugekommen.



Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) vom Sonntag sollen die Landwirte über mehrere Straßen fahren. Konkret verlaufe der Weg über die Schönerlinder Straße, Pasewalker Straße, Prenzlauer Allee, Karl-Liebknecht-Straße, Glinkastraße, Behrenstraße und Ebertstraße bis zur Straße des 17. Juni. Der Protest soll demnach bis zum Nachmittag andauern.

