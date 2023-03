Umstrittenes Konzert Roger Waters darf in München auftreten Stand: 22.03.2023 15:48 Uhr

Trotz Antisemitismus-Vorwürfen wird das Konzert von Roger Waters wie geplant in der Olympiahalle stattfinden. Die Stadt München sieht keine rechtliche Möglichkeit, es zu verbieten. Der Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle ruft zum Boykott auf.

Birgit Grundner

Roger Waters darf wie geplant am 21. Mai in München auftreten. Die Stadt München sieht keine rechtliche Möglichkeit, die Veranstaltung zu verbieten und den Vertrag mit dem Veranstalter zu kündigen. Nicht nur Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) findet es "unsäglich" und "unerträglich", dass man das Konzert gestatten müsse, obwohl dort mit ziemlicher Sicherheit "antisemitische Parolen gedroschen" würden.

Der Stadtrat beschloss deshalb, den Olympiapark darum zu bitten, am 21. Mai ein deutliches "Zeichen für Völkerverständigung und internationale Solidarität, gegen Antisemitismus sowie für das Existenzrecht des Staates Israel und die Souveränität der Ukraine zu setzen". Das soll etwa über eine entsprechende Beflaggung geschehen.

Antisemitismus-Vorwürfe gegen Waters

Waters ist der frühere Frontmann von "Pink Floyd" und wird immer wieder wegen seiner Nähe zur teilweise antisemitischen Israel-Boykott-Bewegung BDS und zuletzt auch wegen seiner Äußerungen zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine kritisiert. Ursprünglich wollte der Stadtrat deshalb eigentlich Oberbürgermeister Reiter per Beschluss auffordern, gegenüber der Olympiapark München GmbH eine Gesellschafterweisung auszusprechen und so eine Kündigung der Verträge zu erreichen. Allerdings war von Anfang an unklar, ob das rechtlich auch zulässig ist. Eben das hat die Regierung von Oberbayern mittlerweile verneint.

Rechtliche Lage: Keine Befugnis für Konzert-Absagen

Die Behörde verwies dabei auf ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH), das auch vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bestätigt worden ist. Demnach ist München – wie auch andere Kommunen - nicht befugt, Bewerbern den Zugang zu ihren öffentlichen Räumen "allein wegen zu erwartender unerwünschter Meinungsäußerungen zu verwehren", wenn die Veranstaltung der Widmung des Veranstaltungsorts entspricht. Andernfalls würde sie das Grundrecht der Meinungsfreiheit verletzen.

Die Olympiahalle ist definitiv für Konzerte gedacht und so kann nun auch Roger Waters erneut dort auftreten. Zuletzt war er 2018 in der Halle zu Gast. Auch hier hatte Münchens Oberbürgermeister Reiter im Vorfeld laut über eine mögliche Absage wegen Waters antisemitischer Äußerungen nachgedacht. Damals musste er das ebenfalls verwerfen, und auch für die aktuelle Diskussion über Roger Waters resümierter er: "Ich will ihn hier nicht haben, aber wir müssen es jetzt ertragen."

Stadt will für die Zukunft gesetzliche Lage hinterfragen

Um eine Wiederholung solcher Diskussionen nun zu vermeiden, will die Stadt abklären, wie künftig Auftritte von Künstlern mit antisemitischen, verschwörungsmythischen oder Reichsbürger-Bezügen im Olympiapark verhindert werden können. Dabei geht es ihr auch um mehr Informationen schon vor Vertragsabschlüssen. Reiter kündigte zudem Gespräche mit dem Freistaat an, inwieweit man Städten doch gesetzliche Möglichkeiten an die Hand geben könnte, um solche Veranstaltungen zu verbieten.

Antisemitismusbeauftragter Spaenle ruft zu Boykott auf

Bedauern über das Ausbleiben der Konzertabsage äußerte auch der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben Ludwig Spaenle im Interview mit dem BR. Die rechtlichen Rahmenbedingungen seien "nun mal zu akzeptieren", erklärte Spaenle: "Der Auftritt von Roger Waters ist deshalb inhaltlich nicht weniger abzulehnen, und es bleibt eigentlich nur übrig, hier dann zu einem öffentlichen Boykott aufzurufen. Dies halte ich für zwingend geboten. Wer sich so drastisch antisemitisch und über Israel in einer Weise äußert, die die Grundsätze der staatlichen Existenz infrage stellen - von den völlig kruden Aussagen zum Krieg in der Ukraine ganz abgesehen - so jemand darf nicht ohne Widerspruch in München auftreten."

Knobloch: "Schlag ins Gesicht für die jüdische Gemeinschaft"

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch nannte die Entscheidung, das Konzert nicht abzusagen, einen "Schlag ins Gesicht für die jüdische Gemeinschaft und für alle, die sich für ein respektvolles und tolerantes Zusammenleben einsetzen".

Knobloch erklärte weiter: "Wenn selbst jemand wie Waters nicht daran gehindert werden kann, seinen Israel- und Judenhass öffentlich zu verbreiten, dann werden viele in der jüdischen Gemeinschaft sich fragen, ob das Recht den Schutz für Antisemitismus höher gewichtet als den Schutz vor Antisemitismus."

Waters hatte kürzlich mitgeteilt, geplante Konzertverbote seien verfassungswidrig, ungerechtfertigt und beruhten auf der falschen Anschuldigung, er sei antisemitisch. Er habe seine Anwälte angewiesen, dagegen vorzugehen.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: Regionalnachrichten aus Oberbayern 22.03.2023 - 11:30 Uhr