eilmeldung "Sächsische Separatisten" Razzia gegen mutmaßliche Rechtsterroristen Stand: 05.11.2024 09:28 Uhr

Die Bundesanwaltschaft hat acht mutmaßliche Mitglieder einer terroristischen Vereinigung festnehmen lassen. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, eine rechtsextremistische Vereinigung namens "Sächsische Separatisten" gebildet zu haben.

Die Bundesanwaltschaft hat acht mutmaßliche Mitglieder einer militanten rechtsextremen Gruppierung festnehmen lassen. Ihnen wird vorgeworfen, eine rechtsterroristische Vereinigung gebildet zu haben, teilte die Behörde mit. Zeitgleich haben in rund 20 Objekten Durchsuchungen begonnen.

Die Festnahmen erfolgten demnach an verschiedenen Orten in Sachsen sowie in einem Fall in Polen. Den Männern im Alter zwischen 21 und 25 Jahren wird vorgeworfen, eine rechtsterroristische Vereinigung namens "Sächsische Separatisten" gebildet zu haben. Dabei handelt es sich laut Bundesanwaltschaft um eine Gruppe von fünfzehn bis zwanzig Personen, die durch eine rassistische, antisemitische und in Teilen apokalyptische Ideologie geprägt ist.

Ablehnung der demokratischen Grundordnung

Ihre Mitglieder verbinde demnach eine tiefe Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. Aus Sicht der Vereinigung stehe außer Zweifel, dass Deutschland vor dem "Kollaps" stehe und an einem zeitlich noch unbestimmten Tag der staatliche und gesellschaftliche Zusammenbruch erfolge.

Die Ermittlungen richten sich den Angaben nach auch gegen weitere sieben Beschuldigte. Zudem werden nach Angaben der Bundesanwaltschaft Räumlichkeiten von nicht verdächtigen Personen, teils auch in Österreich, durchsucht.