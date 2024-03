Ab April 2025 Für Ausweise bald nur noch digitales Foto nötig Stand: 27.03.2024 14:30 Uhr

Die Behörden in Deutschland sollen digitaler werden. Um einen Ausweis zu beantragen, brauchen Bürger bald kein ausgedrucktes Passbild mehr. Zudem soll künftig fürs Abholen der Gang zum Amt entfallen.

Für Personalausweise und Reisepässe soll es bald genügen, den ausstellenden Ämtern nur noch ein digitales Passfoto zu übermitteln. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, entfällt ab April 2025 die Pflicht zur Vorlage eines Fotos auf Papier. Hierzu sollen in den Behörden Fotoautomaten bereitgestellt werden, die zusätzlich Fingerabdrücke und Unterschrift erfassen und digital an die zuständigen Stellen übermitteln können sollen.

Ausweis per Post bekommen

Ab Mai 2025 gibt es zudem die Möglichkeit einer Direktzustellung von Reisepässen und Personalausweisen per Post an die Meldeanschrift - der Gang aufs Amt zum Abholen entfällt damit. Wer möchte, kann sich per E-Mail eine Erinnerung schicken lassen, bevor ein Ausweisdokument abläuft. Für Menschen, die sich in Deutschland einbürgern lassen, soll die Beantragung deutscher Pässe und Ausweise unkomplizierter werden.

Außerdem werde die Ausstellung von digital erzeugten Änderungsaufklebern vereinfacht: Die Angabe des Datums und die Unterschrift durch die Behörde auf den Aufklebern könne in Zukunft entfallen.

Mit den Änderungen werde die Erledigung von Pass- und Ausweisangelegenheiten "einfacher und digitaler", erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). "Wir ersparen Bürgerinnen und Bürgern mühsame Wege zum Amt. Und wir ersparen manchen das böse Erwachen kurz vor dem Urlaub, dass der Pass abgelaufen ist." Die Reform muss noch den Bundesrat passieren.