Im Kampf gegen Hass im Netz will Justizministerin Lambrecht Nutzern mehr Rechte einräumen. Das Update zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz bewertet Netz-Experte Buermeyer im tagesschau.de-Interview positiv - mit Einschränkungen.

tagesschau.de: Nun liegt der fertige Entwurf des Justizministeriums zur Änderung des umstrittenen Netzwerksdurchsetzungsgesetzes auf dem Tisch. Was soll dieses Gesetz bringen?

Ulf Buermeyer: Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verfolgt ja das Ziel, illegale Inhalte aus im Internet zu entfernen. Und zwar, indem Betreiber von Internetplattformen diese nach Nutzerbeschwerden möglichst schnell löschen. Dazu gibt es sehr kurze Löschfristen. Dieser Grundansatz des Gesetzes bleibt erhalten, er wird aber in vielfältiger Hinsicht verbessert. Insbesondere werden Netzwerke wie Facebook und Twitter verpflichtet, eine Beschwerdeinstanz zu schaffen. Das heißt, wenn ein Netzwerk einen beanstandeten Inhalt gelöscht hat, dann kann sich derjenige, der diesen Inhalt ins Netz gestellt hat, beim Netzwerk beschweren und verlangen, dass der Inhalt wieder online gestellt wird.

Und auch andersherum: Jemand, der einen Inhalt beanstandet hat, der daraufhin nicht gelöscht wurde, wird in Zukunft die Möglichkeit haben, Widerspruch einzulegen. Das Gesetz bezeichnet das als Gegenvorstellung. Und damit greift das Justizministerium einen zentralen Kritikpunkt am NetzDG auf: Dass nämlich die Netzwerke zwar gezwungen werden, schnell zu löschen, aber bislang nicht gezwungen waren, auf solche Kritik an ihren Entscheidungen einzugehen.

Zur Person Ulf Buermeyer ist Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), die mit rechtlichen Mitteln für Grund- und Menschenrechte kämpft. Außerdem ist er Richter des Landes Berlin und derzeit abgeordnet an die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung. Der Beitrag gibt seine persönliche Meinung wider.

"Verpflichtung zu Datenübermittlung weggefallen"

tagesschau.de: Im Dezember gab es schon einmal einen Entwurf zur Änderung des NetzDG, der für heftige Kritik gesorgt hat. Das, was jetzt auf dem Tisch liegt, scheint mit dem anderen Entwurf aber nicht mehr viel zu tun zu haben ...

Buermeyer: Der Entwurf vom Dezember ging weit über das NetzDG hinaus. Er hätte weitreichende Verpflichtungen für Netzbetreiber mit sich gebracht, Informationen an Strafverfolgungsbehörden zu übermitteln, und hätte auch die Möglichkeit solcher Datenübermittlungen zum Beispiel an Geheimdienste geschaffen. Dieser ganze Teil zur Datenübermittlung ist jetzt entfallen. Das heißt also, der Ansatz dieses zweiten Entwurfs ist wesentlich schmaler. Es geht hier im Prinzip nur noch um eine Reform des NetzDG und nicht mehr um eine grundsätzliche Neugestaltung der Informationsbeziehungen zwischen Internetplattformen und Behörden.

"Passwortherausgabe hätte geregelt werden müssen"

tagesschau.de: Das heißt, die umstrittenen Passagen zu Passwörtern, die weitergegeben werden sollen - mit oder ohne Richterbeschluss - sind vollständig entfallen?

Buermeyer: Diese Passagen sind tatsächlich aus dem Entwurf gestrichen worden. Allerdings gehen einige Stimmen in der juristischen Literatur davon aus, dass die Passwortherausgabe auch heute schon möglich ist. Die wäre nach dem Entwurf aus dem Dezember nach dieser Lesart mit bestimmten rechtsstaatlichen Vorkehrungen versehen worden.

Das Wegfallen dieser Passagen ist also aus bürgerrechtlicher Perspektive nicht unbedingt ein Fortschritt. Da hätte ich mir vom Gesetzgeber gewünscht, diese Passwortherausgabe genauer zu regeln, sie also insbesondere unter strenge Voraussetzungen zu stellen. Das bleibt jetzt weiterhin eine Grauzone.

"Direkte Korrekturen durch Bundesamt möglich"

tagesschau.de: Wo enthält der jetzige Entwurf weitere Verbesserungen?

Buermeyer: Das Justizministerium hat auf breiter Front Kritik und Anregungen zum NetzDG aufgenommen. Das Bundesamt für Justiz, das beim NetzDG die Aufsicht führt, soll in Zukunft die Möglichkeit bekommen, Defizite bei der Umsetzung des Gesetzes auch direkt durch Anordnungen zu beheben. Bislang konnten nur Bußgelder verhängt werden.

tagesschau.de: Was kritisieren Sie am jetzt vorliegenden Entwurf?

Buermeyer: Nach wie vor liegt der Schwerpunkt stark auf dem Löschen von Inhalten. Das ist zwar wichtig, es lässt aber Menschen, die systematisch im Internet rechtswidrige Inhalte posten, die Möglichkeit, Inhalte immer wieder neu einzustellen.

Deswegen hätte ich mir gewünscht, dass der Gesetzgeber auch den Vorschlag aufgenommen hätte, gerichtliche Sperrungen von Accounts einzuführen - zeitweilig oder auch dauerhaft. Denn ein zentrales Problem des NetzDG ist, dass die Plattformen selbst die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit von Inhalten treffen. Da ist zunächst mal keine unabhängige juristische Prüfung vorgesehen.

"Keine Strafverfolgung mehr in der Novelle"

tagesschau.de: Für wie wirksam halten Sie dieses Gesetz? Werden Menschen, die Hass im Netz verbreiten, damit überhaupt noch verfolgt?

Buermeyer: An den Defiziten der Strafverfolgung wird diese Novelle nichts ändern. Das NetzDG verfolgt aber auch gar nicht das Ziel der Bestrafung von Verantwortlichen, sondern da geht es ausschließlich um die Löschung von Inhalten. Das sollte in der ersten Fassung des Entwurfs durch umfassende Meldepflichten für die Netzwerke verbessert werden. Diese Meldepflichten sind aber in der neuen Fassung nicht mehr enthalten. Das heißt also: Die Strafverfolgung von rechtswidrigen Inhalten im Internet wird durch diese Neufassung jetzt nicht mehr gefördert.

"Erster Entwurf mit heißer Nadel gestrickt"

tagesschau.de: Wie erklären Sie sich, dass diese neue Version des Gesetzesentwurfs so radikal anders ist als die vorherige?

Buermeyer: Das ist in der Tat ein interessanter Vorgang, weil die Konzeption, die diesem zweiten Entwurf zugrunde liegt, eine ganz andere ist. Ich bewerte das alles in allem positiv, weil der erste Entwurf mit heißer Nadel gestrickt war. Der zweite Entwurf konzentriert sich jetzt im Wesentlichen darauf, die bisherigen Schwächen des NetzDG abzustellen. Das hat wohl damit zu tun, dass der erste Entwurf weitgehend auf Vorschlägen aus dem Bundesinnenministerium beruhte, die mit dem NetzDG im Grunde nichts zu tun hatten, während der jetzige ein genuiner Entwurf des Bundesjustizministeriums sein dürfte.

Das Interview führte Sandra Stalinski, tagesschau.de