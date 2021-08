Tarifkonflikt Die zweite Bahn-Streikwelle beginnt

Die GDL hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, ab dem Nachmittag den Güterverkehr lahmzulegen. Ab Montag früh trifft der erneute Streik auch den Personenverkehr. Aus der Wirtschaft kommt deutliche Kritik an der Arbeitskampfaktion der Gewerkschaft.

Es ist die zweite Streikwelle in den aktuellen Tarifverhandlungen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) mit der Deutschen Bahn: Ab 17.00 Uhr geht es im Güterverkehr los, ab Montag früh ist auch der Personenverkehr betroffen. Die GDL hat ihre Mitglieder aufgerufen, die Züge bis in die Nacht zu Mittwoch stehen zu lassen.

In der Cargo-Sparte trifft der Streik einige Branchen empfindlich: Besonders auf die Güterbahn angewiesen sind etwa die Chemie- und Stahlindustrie, aber auch die Autobranche. Wirtschaftsverbände kritisieren die Arbeitskampfaktion im Güterverkehr daher: "Die deutsche Wirtschaft versucht gerade erst, nach der Corona-Pandemie Fuß zu fassen", teilte etwa die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) mit. Sie rief die GDL auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Eine Unterbrechung der Lieferketten setze die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise aufs Spiel.

Viele Güterzüge rollen trotz Streik

Allerdings ist die Deutsche Bahn nicht die einzige Anbieterin im Cargo-Bereich: Sie transportierte 2020 rund 43 Prozent aller Güter auf der Schiene, das übrige Geschäft übernahmen Konkurrenten - und die sind vom Streik nicht betroffen. Beim ersten Streik dieser Tarifrunde in der vergangenen Woche kamen ihre Züge sogar etwas schneller durch, wie das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen bilanzierte. Die Gefahr, dass Lieferketten reißen, sieht der Verband erst bei einer längeren Streikwelle.

Der Konkurrenzkampf der Gewerkschaften

Der GDL geht es unter anderem um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Sie fordert Lohnerhöhungen von rund 3,2 Prozent sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro im laufenden Jahr. Anders als die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will sie in diesem Jahr keine Nullrunde bei den Gehältern hinnehmen. Die Deutsche Bahn bietet der GDL zwar 3,2 Prozent an, die Erhöhung soll jedoch etwas später greifen als von der Gewerkschaft gefordert. Der Konflikt ist festgefahren. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums erklärte, "die Frage der Schlichtung steht mehr denn je im Raum." Eine Schlichtung lehnt die GDL bisher aber ab.