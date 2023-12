Wetter in Deutschland Nach "Zoltan" kommen Regen und Schnee Stand: 23.12.2023 08:37 Uhr

Das Weihnachtswochenende wird in Deutschland überwiegend nass: Nach Sturmtief "Zoltan" ist nun mit viel Regen und Schnee, stellenweise auch mit Hochwasser zu rechnen. Bahnreisende müssen sich auf volle Züge einstellen.

Nach heftigem Wind und der Sturmflut durch Sturmtief "Zoltan" werden in Deutschland heftige Regen- oder Schneefälle erwartet. Für Teile von Niedersachsen, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Bayern warnen Behörden vor Hochwasser. Der Deutschen Wetterdienst "DWD" erwartet zudem Neuschnee vom Thüringer Wald bis zum Bayerischen Wald in Lagen oberhalb von 600 bis 800 Meter.

Dem DWD zufolge ist im Erzgebirge am Samstag mit ergiebigen Schneemengen in kurzer Zeit zu rechnen. Deshalb drohten Bäume umzufallen und Äste abzubrechen. Bis Samstagvormittag sei darüber hinaus vom Osten Schleswig-Holsteins und Ostniedersachsen bis in die Lausitz Glätte durch Schneematsch möglich.

Infolge des Dauerregens sei vielerorts mit Niederschlägen von 60 bis 90 Liter pro Quadratmeter in 48 bis 72 Stunden zu rechnen, hieß es weiter vom DWD. Für einige Regionen werden auch Unwetter mit 90 bis 120 Liter pro Quadratmeter vorhergesagt. In den östlichen Mittelgebirgen sollen ab Samstagabend die Niederschläge zunehmend in Regen übergehen und Tauwetter einsetzen.

Bahn: "Es wird sicherlich voll"

Unterdessen teilte die Deutsche Bahn mit, die Sturmschäden nach "Zoltan" weitgehend beseitigt zu haben. "Der Regionalverkehr fährt wieder planmäßig und der Fernverkehr normalisiert sich", sagte ein Bahnsprecher. Auf vereinzelten Strecken könne die Schadensbehebung jedoch länger dauern. Da könne es zu Verzögerungen kommen.

Für das Wochenende rechnet die Deutsche Bahn mit einer großen Auslastung der Züge - zu dem ohnehin starken Weihnachtsverkehr kommen laut Bahn Reisende hinzu, die ihre Anreise wegen des Sturms auf das Wochenende verlegen mussten: "Es wird sicherlich voll".

Verkehrsbehinderungen und Sturmflut durch "Zoltan"

Am Freitag war das Sturmtief "Zoltan" über Deutschland hinweggezogen und hatte den Verkehr auf Straßen und Schienen erheblich behindert. Vor allem Bahnreisende mussten viel Geduld mitbringen, einige Fähren im Norden fuhren nicht, und zum Beispiel die U-Bahnen in Hamburg waren langsamer unterwegs. In Niedersachsen kam es zu Glätteunfällen auf den Straßen, in Köln prüft der DWD einen Tornadoverdacht. Die schwere Sturmflut überschritt in Hamburg am späten Freitagvormittag ihren Höchststand.

Todesfälle durch den Sturm gab es in den Niederlanden und Belgien.