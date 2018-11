Die CDU will auf ihrem Parteitag nun auch über den UN-Migrationspakt diskutieren. Laut Parteispitze soll das Dokument auf die Tagesordnung. Die Linkspartei fordert auch eine Abstimmung im Bundestag.

Der CDU-Parteitag Anfang Dezember soll nach dem Willen der Parteispitze offiziell über den umstrittenen UN-Migrationspakt diskutieren. Der Vorstand beauftragte die Antragskommission des Delegiertentreffens in Hamburg damit, das Thema aufzugreifen und zur Debatte beziehungsweise zur Abstimmung zu stellen. Dies hatten etwa der Bewerber um den Parteivorsitz Jens Spahn und der stellvertretende Unions-Fraktionschef Carsten Linnemann zuvor gefordert.

Kritiker eingebunden

Als Grundlage soll dafür der von der Unionsfraktion geplante Entschließungsantrag zum UN-Migrationspakt dienen. Dieser Antrag sollte noch an diesem Dienstag von den Abgeordneten von CDU und CSU beschlossen werden. Auch die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, Armin Laschet und Daniel Günther, hätten dem Verfahren zugestimmt, hieß es.

Der UN-Migrationspakt soll bei einer internationalen Konferenz am 10. und 11. Dezember in Marokko angenommen werden. Das rechtlich nicht verbindliche Abkommen soll helfen, Flucht und Migration besser zu organisieren. Unter anderem die USA, Ungarn, Österreich, Tschechien, die Schweiz und die Slowakei wollen nicht mitmachen. Kritiker fürchten, es drohe eine Vermischung von Arbeitsmigration und Asylanliegen. In Deutschland macht vor allem die AfD gegen den Pakt mobil.

Linke fordert Abstimmung im Bundestag

Die Linkspartei forderte eine Abstimmung über das UN-Papier im Bundestag. Das sei "aus demokratietheoretischen Überlegungen" durchaus angemessen, sagte Parteichefin Katja Kipping in Berlin. "Es geht auch darum, außenpolitische Fragen in die parlamentarische Arena zu verlegen." Das sei ein Mittel gegen "rechte Verschwörungstheorien".

Der Bundestag hatte über das Thema bereits Anfang November ausführlich diskutiert, ohne jedoch darüber abzustimmen. Alle Parteien außer der AfD sprachen sich für den Pakt aus. Sie warfen den Rechtspopulisten Verdrehung von Fakten und Angstmache vor.

Zehntausende unterschreiben Petition

An einer Petition gegen den Migrationspakt beteiligten sich Zehntausende Menschen. Der Petitionsausschuss des Bundestages gab die Zahl der Unterzeichner mit 79.762 an. Ziel der von der AfD unterstützten Petition ist, dass Deutschland dem Migrationspakt nicht wie geplant beitritt. Der Petitionsausschuss wird derzeit mit E-Mails zu dem Thema überhäuft.

Jeder Bürger kann sich an den Petitionsausschuss wenden. Wer für sein Anliegen binnen vier Wochen 50.000 Unterstützer gewinnt, wird eingeladen, in öffentlicher Sitzung sein Anliegen darzustellen.