Die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin im Sommer hat Tradition - zum Auftakt wird auch sie, wie so vieles derzeit, von der Corona-Krise dominiert. Manches könnte in den kommenden Monaten noch schwieriger werden, sagt Merkel.

Normalerweise ist der Saal der Bundespressekonferenz prall gefüllt, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Sommer-Pressekonferenz gibt. Wegen der Corona-Regeln sind die Reihen vor dem Podium lichter, etwa 40 Journalisten und Journalistinnen haben Platz, alle anderen müssen ihre Fragen schriftlich einreichen.

In ihrem Eingangsstatement beschäftigte sich die CDU-Politikerin vor allem mit dem bestimmenden Thema dieser Tage: der Corona-Krise. Sie blicke sorgenvoll auf den Herbst und Winter, "wenn wir uns wieder drinnen aufhalten, an Arbeitsplätzen, Schulen und in Wohnungen" und die Ansteckungsgefahr steigt. Noch gebe es weder ein Medikament noch einen Impfstoff. "Es ist ernst. Unverändert ernst. Und nehmen Sie es auch weiterhin ernst."

Sie nehme aber auch positive Erfahrungen aus der Krise mit. Es habe sich gezeigt, Deutschland habe ein starkes Gesundheitssystem. Die Menschen hätten "Vernunft, Verantwortung und Mitmenschlichkeit" gezeigt. Dafür sei sie dankbar.

Corona mache viele verwundbar

Für den Herbst will sich Merkel mit Blick auf die Corona-Krise vor allem darum bemühen, "den gesellschaftlichen Zusammenhalt soweit wie möglich zu bewahren. Sie macht ganze Gruppen der Bevölkerung besonders verwundbar. Dazu zählten ältere und pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige auf, Familien mit Kindern in beengten Wohnverhältnissen, Studierende, die ihren Nebenjob verlören, Arbeitsuchende, Kleinunternehmer sowie Künstler. "Auf sie alle müssen wir besonders achten", sagte Merkel. Es sei nötig, Angebote zur Unterstützung zu machen und im Gespräch zu bleiben.

Wichtig sei es außerdem, "alles dafür zu tun, dass unsere Kinder nicht die Verlierer der Pandemie sind". Bildung sei das Wichtigste, die Schulen dürften niemanden zurücklassen.

Die Bundesregierung wolle darüber hinaus das Wirtschaftsleben soweit wie möglich "am Laufen halten - oder wieder zum Laufen bringen", so die Kanzlerin.