Mutmaßliche RAF-Terroristin Polizei findet Granate in Klettes Wohnung Stand: 29.02.2024 04:37 Uhr

Nach der Festnahme der mutmaßlichen RAF-Terroristin Klette hat die Polizei in deren Berliner Wohnung ein ganzes Waffenarsenal entdeckt. Eine weitere festgenommene Person ist derweil wieder auf freiem Fuß - sie ist kein RAF-Terrorist.

Zwei Tage nach der Festnahme der früheren mutmaßlichen RAF-Terroristin Daniela Klette hält der Fall die Hauptstadt weiter in Atem: Der Abtransport von gefährlichen Gegenständen aus dem Wohnhaus Klettes in Berlin-Kreuzberg zog sich bis in die Nacht über viele Stunden hin.

Zunächst brachte die Polizei am Abend eine Granate weg, am frühen Morgen wurde ein weiterer möglicherweise gefährlicher Gegenstand aus dem Haus herausgetragen und in ein Spezialfahrzeug verladen. Dieses fuhr gegen 1.30 Uhr ab. Beendet war der Einsatz zu diesem Zeitpunkt nicht, weil noch ein weiterer Gegenstand untersucht werden sollte, wie es hieß.

Die Bewohner des siebenstöckigen Mietshauses, das geräumt worden war, sollten bei Verwandten, Freunden, in Wärmebussen der Verkehrsbetriebe BVG und in einer Turnhalle untergebracht werden.

Mehrere verdächtige Gegenstände gefunden

Um was für eine Art von gefährlichem Gegenstand es sich handelte, sagte die Berliner Polizei nicht und verwies an die Ermittler in Niedersachsen. Im Portal X (früher Twitter) schrieb sie nur gegen 23.30 Uhr: "Ein Gegenstand muss mit spezieller Transporttechnik abgeholt werden, daher werden sich die Maßnahmen in der Sebastianstr. in Kreuzberg noch längere Zeit hinziehen."

Das Spezialfahrzeug werde etwas Zeit für die Anfahrt brauchen, sagte eine Polizeisprecherin. Auch in der Wohnung müssten dann noch weitere Gegenstände von den Technikern genauer in Augenschein genommen werden.

Granate unschädlich gemacht

Zuvor hatte die Polizei am Abend mitgeteilt: "Von unseren Kriminaltechnikern wurde bisher eine Granate aus dem Gebäude in der Sebastianstraße in Kreuzberg gebracht und an einem anderen Ort unschädlich gemacht." Ein Beamter vom Kampfmittelräumdienst hatte einen Gegenstand herausgetragen, der einer kleineren Granate ähnelte. Er verstaute den Gegenstand in einem Auto in einer Sicherheitskiste.

Das Mietshaus war am frühen Abend von der Polizei geräumt worden, alle Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Im Laufe des Mittwochs hatte die Polizei zuvor schon Waffen entdeckt, wie eine Sprecherin des Landeskriminalamtes Niedersachsen am Abend bestätigte. Zuvor hatte über den Waffenfund "Der Tagesspiegel" berichtet. Die Räumung des Wohnhauses im Stadtteil Kreuzberg habe aber nichts mit diesem Waffenfund zu tun, sagte die LKA-Sprecherin in Hannover.

Schon nach der Festnahme von Klette am Montagabend stieß die Polizei unter anderem auf Magazine einer Pistole und Patronen.

Sind Fahnder auch auf Spur weiterer ehemaliger RAF-Terroristen?

Die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin Klette lebte 30 Jahre lang im Untergrund. Ermittler nahmen die 65-Jährige am Montagabend in Kreuzberg fest. Die Staatsanwaltschaft Verden und das LKA Niedersachsen fahnden seit Jahrzehnten nach den mutmaßlichen früheren RAF-Terroristen Klette sowie Burkhard Garweg (55) und Ernst-Volker Staub (69). Sie werden der sogenannten dritten RAF-Generation zugeordnet.

Vertreter dieser Generation sollen den damaligen Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, und den Treuhand-Chef, Detlev Karsten Rohwedder, umgebracht haben. Täter und Motiv sind bis heute jedoch unbekannt. Wie dicht die Fahnder inzwischen Staub und Garweg auf den Fersen sind, ist unklar. Aus "ermittlungs- und einsatztaktischen Gründen" gab das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen am Mittwoch zunächst keine weiteren Details bekannt.

Kurz nach der gestrigen Festnahme Klettes hatten die Fahnder in Berlin laut LKA eine weitere Person festgenommen, sie wurde kurze Zeit später aber wieder freigelassen. Wie das Landeskriminalamt in Hannover mitteilte, ist er zweifelsfrei weder Burkhard Garweg noch Ernst-Volker Staub. Die beiden mutmaßlichen Ex-Terroristen seien weiterhin flüchtig, die Fahndung nach ihnen gehe weiter.