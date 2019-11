Bei ihrer Digitalklausur auf Schloss Meseberg will die große Koalition ihre Mobilfunkstrategie festzurren. Kernpunkt: Funklöcher sollen schon bald der Vergangenheit angehören. Wie soll das gehen?

Deutschland steht bei der Netzabdeckung und der Verfügbarkeit von schnellem Internet schlecht da. Vor allem auf dem flachen Land klagen Nutzer immer wieder über fehlenden Empfang - je nach Anbieter mal mehr, mal weniger. Einen Überblick über die Netzabdeckung bietet seit vergangener Woche die Bundesnetzagentur auf einer interaktiven Karte. Sie basiert auf Angaben von Handynutzern. Seit gut einem Jahr kann jeder Handynutzer eine "Funkloch-App" installieren, die Funklöcher verzeichnet und später - wenn wieder Empfang besteht - die Daten an die Bundesnetzagentur sendet.

In den bereits beschlossenen Eckpunkten für ihre Digitalstrategie heißt es von Seiten der Koalition, es müsse Empfang zumindest auf 4G (LTE)-Niveau "überall möglich sein - in Haushalten und Unternehmen, an Straßen, Bahnstrecken und Wasserstraßen wie auch auf landwirtschaftlich genutzten Flächen".

Das Ziel einer "flächendeckenden" Versorgung bedeutet demnach aber ausdrücklich nicht, "dass auch beliebig kleine weiße Flecken abseits von Verkehrswegen oder bebauten Ortsbereichen geschlossen werden müssen". Auch künftig dürfte es also nicht auf jedem Waldweg möglich sein, beispielsweise ein Video zu streamen. Zentraler Punkt in der Mobilfunkstrategie ist vielmehr die Versorgung von Orten, die auf längere Sicht keine Perspektive auf ein Mobilfunknetz hätten.

Für die Erschließung von bis zu 5000 solcher "abgehängter" Orte, die nach Angaben der Bundesregierung ohne staatliche Maßnahmen voraussichtlich auch Ende 2024 noch nicht versorgt sein würden, sollen Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes für digitale Infrastruktur bereitgestellt werden. Vorangetrieben werden soll außerdem der Bau von Mobilfunkmasten durch einfachere Genehmigungsverfahren und mehr mögliche Standorte. Hier sollen auch verstärkt Gebäude und Flächen des Bundes, der Länder und der Kommunen genutzt werden. Geplant ist parallel dazu weitere Forschung und eine Kommunikationsoffensive, die sich auch mit Bedenken in der Bevölkerung unter anderem wegen mutmaßlicher Gesundheitsgefahren durch elektromagnetische Felder befassen soll.