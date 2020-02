Am Mittwoch gewählt, am Donnerstag den Rücktritt angekündigt - und diesen nun vollzogen: Thüringens FDP-Ministerpräsident Kemmerich tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Die Spitzen der Großen Koalition fordern nun rasche Neuwahlen.

Nach massiver Kritik ist der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Thüringens Regierungschef zurückgetreten. Kemmerich kündigte an, sämtliche aus dem Amt des Ministerpräsidenten entstehenden Bezüge an die Staatskasse zurück zu zahlen.

Starker Druck auch aus der FDP

Der 54-Jährige zieht damit die Konsequenzen aus der politischen Krise nach seiner Wahl mit den Stimmen der AfD. Er war am Mittwoch zum Nachfolger des Linken-Politikers Bodo Ramelow gewählt worden. Im dritten Wahlgang hatte er mit Unterstützung von CDU und AfD 45 Stimmen erhalten, eine Stimme mehr als Ramelow.

Nach massiver Empörung und starkem Druck auch aus der eigenen Partei strebt er nun eine Neuwahl an.

Große Koalition für rasche Neuwahlen

Diese Forderung kommt erneut auch aus Berlin: Die Spitzen von Union und SPD haben nach einem Koalitionsausschuss umgehend die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten im Thüringer Landtag angemahnt. Unabhängig davon müssten baldige Neuwahlen stattfinden - "aus Gründen der Legitimation der Politik", erklärten die Partner.

Es gehe darum, schnell für stabile und klare Verhältnisse in Thüringen zu sorgen. Die Wahl des Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD sei ein unverzeihlicher Vorgang.

Der Thüringer Grünen-Fraktionschef Dirk Adams begrüßte Kemmerichs sofortigen Rücktritt. "Zum Glück ist das jetzt das Ende der Trickserei", sagte Adams. Kemmerich habe den Rückzug zwar angekündigt, aber bisher nicht vollzogen. "Aber der Druck der Straße hat bewirkt, dass er tatsächlich zurücktritt, was konsequent, aber überfällig ist."

Ungeachtet der politischen Krise im Land soll der Thüringer CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende Mike Mohring in den Skiurlaub gefahren sein. CDU-Kreise im Landesverband bestätigten übereinstimmende Medienberichte. Es heißt, Mohring wolle bis Ende kommender Woche unterwegs sein. Am Montag beginnen in Thüringen die einwöchigen Winterschulferien.