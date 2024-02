Karnevalshochburgen Helau und Alaaf im Dauerregen Stand: 08.02.2024 08:29 Uhr

Für die Narren und Jecken beginnt mit den Straßenumzügen die heiße Phase der fünften Jahreszeit. Beim Wetter hingegen gibt es eine kühle Phase - die Kostüme sollten wind- und regenfest sein.

Pünktlich um 11.11 Uhr beginnt heute unter anderem in Köln, Düsseldorf und Mainz mit Weiberfastnacht oder Altweiberdonnerstag der Straßenkarneval. Die Polizei wird mit einem Großaufgebot im Einsatz sein. Allein in Köln und Düsseldorf werden in den kommenden Tagen Hunderttausende Feiernde erwartet.

Zur Weiberfastnacht werden vielerorts die Rathäuser durch Karnevalsvereine gestürmt. So setzen in Düsseldorf die "Möhnen" den Bürgermeister gefangen. In Köln fordert das Dreigestirn die Stadtschlüssel ein. Traditionell finden an diesem Tag auch zahlreiche Frauensitzungen statt. Ein Brauch ist es, dass Frauen die Krawatten von Männern abschneiden.

Es wird stürmisch und regnerisch

Ein Problem könnte das Wetter sein. Der Deutsche Wetterdienst hat für Teile Nordrhein-Westfalens eine Unwetterwarnung wegen ergiebigen Dauerregens herausgegeben. Vor allem im Bergischen Land, im Sauerland und rund um Aachen könnten 60 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter fallen - das reiche aus, um Bäche und kleinere Flüsse über die Ufer treten zu lassen und Straßen zu überfluten, teilten die Meteorologen mit.

In Köln und Düsseldorf sieht es für Donnerstag nur wenig besser aus.

Auch in Rheinland-Pfalz wird es flächendeckend nass - hier sind ebenfalls Wind und Regen angesagt mit Höchstwerten zwischen sieben und 13 Grad. Teilweise wird mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 55 km/h gerechnet.

Höhepunkt des Straßenkarnevals sind die Rosenmontagszüge am kommenden Montag, bevor er mit dem Aschermittwoch endet.