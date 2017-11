Am Vormittag treffen sich die Jamaika-Unterhändler zur entscheidenden Sondierungsrunde. Am Abend hatten die Grünen einen Kompromiss in der Flüchtlingspolitik angeboten und die Liberalen präsentierten ein "letztes Angebot" zum Familiennachzug. Wird das reichen?

Die Sondierungen über ein Bündnis von CDU, CSU, FDP und Grünen gehen heute auf die Zielgerade. Die Unterhändler treffen sich ab 11.00 Uhr in Berlin für die voraussichtliche entscheidende Verhandlungsrunde. Zentraler Konfliktpunkt ist nach wie vor die Flüchtlingspolitik.

Offenbar um Bewegung in die Verhandlungen zu bringen, haben die Grünen nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios ein Kompromissangebot vorgelegt. Demnach soll die Zahl 200.000 Flüchtlinge pro Jahr als "atmender Rahmen" gelten. Die Grünen betonen, dass diese Zahl seit der Wiedervereinigung "nur in fünf Jahren" überschritten worden sei. Die Zahl 200.000 hatte die CSU in zähen internen Verhandlungen mit der CDU durchgesetzt.

Das Grünen-Angebot gilt demnach aber nur, wenn sich auch die CSU bewege. Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus dürfe nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, wie bislang von der CSU gefordert.

Die Grünen machen aber auch klar, dass am Grundrecht auf Asyl nicht gerüttelt werden dürfe. Das Grundgesetz kenne keine Obergrenze. "Wir stehen zur individuellen Bearbeitung jedes einzelnen Asylantrags und den entsprechenden Vorschriften in Europarecht, Völkerrecht und Grundgesetz."

"Letztes Angebot" der FDP

Auch die FDP will nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters ein "letztes Angebot" in der Streitfrage des Familiennachzugs vorlegen. Wer Arbeit habe, seine Familie ernähren könne und integriert sei, solle über das Einwanderungsgesetz einwandern und auch hierbleiben können.

Bis zur Wirkung dieses Einwanderungsgesetzes bleibe der Familiennachzug für die subsidiär Geschützten für weitere zwei Jahre ausgesetzt, schlagen die Liberalen demnach vor.

Einigungen bei einigen Themen

Am Samstag hatten die vier Parteien kleine Fortschritte erzielt. Teilnehmer vermeldeten, die Konflikte im Bereich Wirtschaft seien beigelegt. "Wir haben beim Thema Wirtschaft im Grunde genommen eine Einigung zwischen den vier Parteien", sagte CDU-Vize Thomas Strobl.

Auch in der Agrarpolitik konnten sich die möglichen Partner über gemeinsame Leitlinien, unter anderem bei der Subventionierung von Landwirten, verständigen. "Da ändert sich echt etwas", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt in Berlin. "Das freut mich sehr, dass das mit den Bauern zusammen passiert."

Fortschritte bei Jamaika-Sondierungen

"Teilweise wieder aufgemacht"

Beim Thema Klimaschutz soll es nach Angaben von Grünen-Chefin Simone Peter dagegen Rückschritte haben. "Das, was wirklich erfolgreich auf den Weg gebracht wurde, die Energiewende fortzuschreiben und einen relevanten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, zur Erreichung der Klimaschutzziele, das wurde teilweise wieder aufgemacht", sagte Peter vor der Berliner CDU-Zentrale.

Bis 18 Uhr oder doch eine Verlängerung?

Widersprüchliche Angaben gibt es zum Ende der heutigen Gespräche. Laut FDP soll das Treffen bis 18.00 Uhr abgeschlossen sein. "Da ist dann irgendwann auch mal an ein Ende gekommen, dann muss entschieden werden", betonte Parteichef Christian Lindner. "Nachtsitzungen bringen nichts."

Ähnlich sieht das Unions-Fraktionschef Volker Kauder: "Wir alle sind der Überzeugung, dass am Sonntag jetzt eine Entscheidung fallen muss. Es war jetzt genügend Zeit zum Sondieren."

CSU-Chef Horst Seehofer wies dies zurück. Auf die Zeit komme es nicht an, so der bayerische Ministerpräsident. "Die Verantwortung bleibt, dass man das Menschenmögliche tun muss, für Deutschland eine Regierung mit einem sauberen Programm zu bilden, aber das muss eben wirklich sorgfältig erfolgen."