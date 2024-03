ISS-Batteriepaket trifft auf Erde Wo es "Schrott-Sternschnuppen" geben könnte Stand: 08.03.2024 09:01 Uhr

Im Laufe des Tages wird ein ausrangiertes Batterieset der ISS auf die Erdoberfläche stürzen. Deutschland werden wohl keine Teile des Weltraumschrotts treffen - am Himmel könnte dessen Weg zur Erde trotzdem zu sehen sein.

In Teilen Deutschlands könnte am Nachmittag ein Knall zu hören sein. Vielleicht leuchtet es am Himmel auch auf wie bei einer Sternschnuppe. Hinter diesen möglichen Phänomenen steckt ein ausrangiertes Batteriepaket der internationalen Weltraumstation ISS. Nach fast drei Jahren im All soll der Schrott im Laufe des Tages auf die Erde treffen.

Bevor das Batterieset in die Erdatmosphäre eintritt, wird es Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz (BBK) zufolge Deutschland mehrmals überfliegen. Auf der Webseite der Behörde wurden drei mögliche Routen veröffentlicht:

Als erstes könnte der Weltraumschrott die Bundesrepublik rund um 17 Uhr überfliegen - auf einer Flugbahn vom Saarland über Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen bis nach Sachsen. Etwa anderthalb Stunden später überquert das Batteriepaket Deutschland erneut - und könnte dabei Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und erneut Sachsen überfliegen. Als letztes könnte der Schrott auf seinem Weg Richtung Erdoberfläche rund um 20 Uhr Deutschland ein drittes Mal überfliegen. Diese geschätzte Route streift aber nur den südlichen Teil Baden-Württembergs und einen kleinen Teil von Bayern.

Schrott stürzt wohl über Nordamerika ab

Dass Teile des Batteriepakets in Deutschland herabstürzen, ist Berechnungen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt sehr unwahrscheinlich. Aller Voraussicht werde der Schrott im Norden Nordamerikas in die Atmosphäre eintreten. Wann genau der Weltraumschrott auf die Erdoberfläche trifft, lässt sich nicht genau sagen - das DLR hat für den möglichen Wiedereintritt einen Korridor von 20 Stunden rund um den Freitagabend Mitteleuropäischer Zeit berechnet. Der Schrott könnte Deutschland also auch erst am Samstag überqueren.

Trotz des sehr geringen Risikos einer Gefährdung hatte das BBK am Donnerstag über mehrere Warn-Apps eine amtliche Gefahrenwarnung verschickt. Doch auch die Behörde geht davon aus, dass es "sehr unwahrscheinlich" ist, dass Teile des Batteriepakets in der Bundesrepublik herabstürzen. "Sollten sich wider Erwarten Hinweise auf eine Betroffenheit Deutschlands abzeichnen", werde es eine weitere Warnung geben, hieß es.

Ein Knall oder ein Leuchten

Doch auch wenn der Weltraumschrott nicht auf Deutschland trifft, könnte es zu hören oder zu sehen sein, wenn der Weltraumschrott über die Bundesrepublik hinwegfliegt. Laut BKK könne in den betroffenen Regionen ein Überschallknall zu hören sein oder es könne zu Leuchterscheinungen kommen.

Auch der frühere Präsident der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA schließt nicht aus, dass der Schrott am Himmel zu erkennen ist. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa sagte er:

Batterien brennen sehr gerne. Ich gehe davon aus, dass das Paket nahezu komplett in der Atmosphäre verglüht. Vielleicht sieht man das Zerlegen ja als schöne Sternschnuppe.

Absturz als "Trümmerschleppe"

Die Plattform mit Batteriepaketen wurde bereits im März 2021 bewusst von der ISS abgetrennt, um Jahre später in die Atmosphäre einzutreten. Das Objekt ist in etwa so groß wie ein Auto und wiegt 2.600 Kilogramm.

Das Batteriepaket werde aber nicht "als kompaktes Einzelteil auf ein ganz eng begrenztes Gebiet fallen", sagte der frühere Leiter es ESA-Programms für Weltraumsicherheit. Nachdem es in einer ungefähren Höhe von 100 Kilometern in die Erdatmosphäre eingetreten sei, werde es sich zerlegen und die einzelnen Teile wahrscheinlich als "Trümmerschleppe" auf die Erdoberfläche niedergehen.