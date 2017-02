Dürfen Betreiber von Websites IP-Adressen speichern? Darum geht es heute vor dem Bundesgerichtshof. Zentrale Frage: Wiegt der "Schutz vor Hackerangriffen" als Begründung stark genug, um die Adressen der User zu speichern?

Von Kolja Schwartz und Frank Bräutigam, ARD-Rechtsredaktion

Wer im Internet surft, hinterlässt dort Spuren. Die Internetprotokoll-Adresse (kurz: IP-Adresse) des benutzten Geräts (PC, Tablet, Smartphone etc.) wird an den Server übermittelt, auf dem die abgerufene Internetseite gespeichert ist. Und dort werden die IP-Adressen in aller Regel gespeichert. Das habe eine "einschüchternde Wirkung" und behindere das "unbeschwerte anonyme Surfen im Internet", sagt der Kieler Piraten-Abgeordnete Patrick Breyer. Deshalb klagte er gegen die Bundesrepublik Deutschland, weil auch auf den Seiten des Bundes die IP-Adresse gespeichert wird.

Patrick Breyer beruft sich in erster Linie auf das deutsche Telemediengesetz. Nach bisheriger Auslegung in Deutschland dürfen "personenbezogene Daten" nur während der laufenden Verbindung gespeichert werden, nicht danach; es sei denn, sie werden im Anschluss noch zur Abrechnung benötigt. Die umstrittene Frage: Gehört eine IP-Adresse zu den personenbezogenen Daten? Ja, sagt der Kläger, schließlich könne man durch diese Ziffernfolge - wenn auch über Umwege - die Person hinter dem Gerät identifizieren. Nein, sagte die beklagte Bundesrepublik Deutschland. Schließlich sei die IP-Adresse dynamisch, werde also bei jeder Einwahl ins Internet neu vergeben.

Der Fall war zunächst am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Weil bei diesem Thema die EU-Richtlinie zum Datenschutz eine wichtige Rolle spielt, hat der BGH den Fall dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg vorgelegt, wie es in derartigen Situationen üblich ist.