Glyphosat-Verbot ab 2024 Kabinett beschließt mehr Insektenschutz

Nach zähem Ringen zwischen den Ministerien für Umwelt und Landwirtschaft hat sich das Kabinett auf ein Paket zum Insektenschutz verständigt. Darin enthalten ist ein Verbot des Mittels Glyphosat ab dem Jahr 2024.

Von Birgit Schmeitzner, ARD-Hauptstadtstudio

Insektenschutz ist ein Thema, das polarisiert. Auf der einen Seite stehen die Landwirte, die angesichts neuer Auflagen um ihre Existenzen fürchten und protestierend auf die Straßen gehen. Auf der anderen Seite sind die Umweltschützerinnen und Umweltschützer, die argumentieren: Ohne Insekten wird es irgendwann keine Landwirtschaft mehr geben.

Es ist ein Zielkonflikt auch für die Bundesministerinnen für Umwelt, Svenja Schulze (SPD), und Landwirtschaft, Julia Klöckner (CDU). Im Ergebins stehen nun das Insektenschutzgesetz und die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung.

Beide Ministerinnen sehen das Ergebnis als praktikablen Kompromiss an: "Es ging uns immer um eine kluge, um eine faire Lösung, die auch alle einbindet", so Schulze. "Zwei Sachen wollten wir zusammenbringen", sagt Klöckner: "Erstens einen besseren Schutz für unsere Insekten. Und zweitens, gleichzeitig die Pflanzen gesund zu erhalten, die Ernten und damit wichtige Ressourcen zu schützen, und die heimische, die regionale Produktion auch hochzuhalten."

Glyphosat wird schrittweise verboten

Das Insektenschutzgesetz weist zusätzliche schützenswerte Gebiete aus: auf Streuobstwiesen, Trockenmauern und artenreichem Grünland - damit nicht weitere Lebensräume für Insekten verloren gehen. Zu dem Schutzkonzept gehört auch, die Lichtverschmutzung zu begrenzen. Denn Kunstlicht beeinträchtigt die Orientierung der Tiere.

Die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung wiederum begrenzt oder verbietet den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Glyphosat etwa soll auf Äckern nur in begründeten Ausnahmefällen verwendet werden dürfen. Und von 2024 an soll es ganz verboten werden.

Freiwillige Mitwirkung der Landwirte

Ausnahmen für das Verbot, Pflanzenschutzmittel zu spritzen, gibt es für Sonderkulturen: Gemüse- und Obstanbau zum Beispiel, Saatgutvermehrung, Hopfen oder Wein. Für die Ackerflächen, die in FFH-Gebieten liegen, in Gebieten also, die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie besonders geschützt sind, vereinbarten Schulze und Klöckner zunächst keine Vorgaben.

Drei Jahre haben Bundesländer und Bauern nun Zeit, mit freiwilligen Kooperationen dem Insektenschwund entgegenzuwirken. Das, so hofft Schulze, wird der teils harschen Kritik der vergangenen Monate entgegenwirken. "Wir sind jetzt vor allen Dingen in der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung den Ländern sehr entgegengekommen", sagt die Umweltministerin. Man unterstütze auch solche freiwilligen Lösungen, denn wichtig sei: "Dass Landwirte und Landwirtinnen zu Insektenschutz beitragen, die Möglichkeiten dazu haben und auch finanzielle Unterstützung kriegen."

Änderungen am Gesetzestext sind möglich

Landwirtschaftsministerin Klöckner spricht davon, dass die Vorlage zur Befriedung beitragen werde. Dass da allerdings noch ein gutes Stück Weg vor ihr liege, sei ihr bewusst. Und auch, dass noch Veränderungen im Text zu erwarten seien, auch aus der eigenen Partei, ist der Ministerin klar: "Wir haben sehr intensiv auch bei uns in der Bundestagsfraktion, der CDU/CSU, uns ausgetauscht", so Klöckner.

Und dann ist da auch noch der Bauernverband. Verbandschef Joachim Rukwied erhebt den Vorwurf, die geplanten Regeln würden die Bauern dazu zwingen, zu alten Methoden zurückzukehren. Rukwied fordert Freiwilligkeit und Förderung statt Verbote. Diesen Kritikpunkt kann Klöckner jedoch nicht nachvollziehen, schließlich sei der "kooperative Naturschutz" - also die freiwilligen Vereinbarungen in den Ländern - inzwischen im Text enthalten, so die Ministerin.