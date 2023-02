Scholz vor EU-Gipfel Suche nach Antwort im US- Subventionsstreit Stand: 08.02.2023 07:51 Uhr

Beim EU-Sondergipfel am Donnerstag und Freitag wird es neben der Migrationspolitik vor allem um eine europäische Antwort auf das US-Subventionsprogramm gehen. Kanzler Scholz wird sich dazu heute im Bundestag erklären.

Von Hans-Joachim Vieweger, ARD-Hauptstadtstudio

Mit knapp 370 Milliarden Dollar will die US-Regierung in den kommenden Jahren die Entwicklung sogenannter grüner Technologien fördern. Das hat konkret zur Folge, dass ein Unternehmen wie der schwedische Konzern Northvolt seine Pläne für die Ansiedelung einer Batteriefabrik im Landkreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein gerade auf den Prüfstand stellt. Man wolle zwar weiter europäischer Champion sein, erklärte der Vorstandschef von Northvolt Peter Carlsson kürzlich; doch man überlege gerade, ob man der Expansion in den USA zunächst Vorrang gegenüber Europa geben solle.

BR Logo Hans-Joachim Vieweger ARD-Hauptstadtstudio

Bei Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) läuten die Alarmglocken. Nicht nur, weil ihm die Ansiedelung von Northvolt in seiner schleswig-holsteinischen Heimat ganz besonders am Herzen liegt. Bei einem Besuch in Schweden in der vergangenen Woche führte er daher unter anderem auch Gespräche mit Carlsson.

Europa im Standortwettbewerb

Doch es geht um mehr: Es geht um die Grundsatzfrage, wie sich Europa mit Blick auf die Veränderung der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität im Standortwettbewerb aufstellen soll.

Die EU-Kommission hat in der vergangenen Woche erste Vorschläge gemacht: Sie will 350 Milliarden Euro aus dem Corona-Aufbaufonds sowie aus Strukturfonds umwidmen, um damit Wirtschaftshilfen in die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu finanzieren. Es gehe um "gezielte und zeitlich befristete" Subventionszahlungen, wie Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am 1. Februar sagte. Zugleich sollen die EU-Verfahren bei Unternehmenshilfen der Mitgliedsstaaten vereinfacht werden - Stichwort: Beihilfekontrolle.

Bundesregierung hält sich bedeckt

Letzteres begrüßt Minister Habeck. Gerade im Energiesektor müsse es schnelle und pragmatische Entscheidungen geben, wenn es also zum Beispiel um Fabriken für Batteriezellen oder um Wasserstoffanlagen geht.

Was die Frage neuer Subventionen durch die EU angeht, zeigt sich die Bundesregierung bislang aber zurückhaltend. Zu den Kommissionsvorschlägen sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit lediglich, es handele sich um "hilfreiche Beiträge" - man wolle den Gesprächen auf europäischer Ebene aber nicht vorgreifen.

"Verlierer ist das Gemeinwohl"

Dahinter steckt die Sorge vor einem Subventionswettlauf, bei dem am Ende alle Seiten als Verlierer dastehen könnten - vor allem die Steuerzahlenden auf beiden Seiten des Atlantiks. Der Vizepräsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel, Stefan Kooths, warnt eindringlich: "Gewinner bei einem Subventionswettlauf sind Lobbyinteressen, Verlierer ist das Gemeinwohl."

Dazu komme, dass die gezielte Förderung einzelner Industrien angesichts der hohen Kapazitätsauslastung der Wirtschaft und fehlender Fachkräfte nur zu einer Umverteilung zwischen verschiedenen Branchen führe: "Wenn der eine Sektor gepäppelt wird, dann geht das nur auf Kosten von anderen Wirtschaftsbereichen, denen dann von den subventionierten Branchen die Arbeitskräfte abgeworben werden." Unterm Strich, so Kooths im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio, stelle eine solche Subventionspolitik ein Nullsummenspiel für die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung dar.

Effektive Amerikaner und Chinesen

Auch beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) ist man zurückhaltend: Der Versuch, die Wirtschaft mit Hilfe staatlicher Gelder in Richtung Klimaneutralität umzubauen, müsse jeden Staat überfordern, sagt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Holger Lösch. Er kann dem US-amerikanischen Förderprogramm aber auch positive Seiten abgewinnen: "Es legt sehr klar den Finger in die Wunde, dass der Plan, wie Europa zu einem klimaneutralen Kontinent werden kann, Schwächen in der Umsetzung hat."

Planungs- und Genehmigungsverfahren dauerten einfach zu lange, und auch da, wo staatliche Förderung gefragt sei, gehe es nicht schnell genug: "Das machen die Amerikaner, aber auch die Chinesen viel einfacher und effektiver", so Lösch.

CDU und CSU fordern bessere Standortbedingungen

Nach Einschätzung von Hansjörg Durz, dem Obmann der Unionsfraktion im Wirtschaftsausschuss des Bundestags, ist die Forderung nach zusätzlichen Subventionen der falsche Weg: "Zuallererst müssen wir unsere Standortbedingungen deutlich verbessern." Staatliche Hilfen seien zwar für Unternehmen durchaus ein Aspekt, aber eben nicht der allein entscheidende.

Viel wichtiger sei gerade die Entwicklung der Energiepreise, auf die auch Northvolt-Chef Carlsson hingewiesen hat. Die bereits bestehende Möglichkeit, innerhalb der EU "Projekte von gemeinsamem Interesse" (IPCEI) zu fördern, müsse zugleich vereinfacht werden - "gerade bei Projekten, die sicherheitsrelevant sind", so der CSU-Politiker Durz.

Habeck für "grüne Brücke" mit den USA

Wie sich Deutschland beim EU-Gipfel positioniert, steht noch nicht genau fest. Bundeskanzler Olaf Scholz dürfte bei seiner Regierungserklärung Leitplanken formulieren.

Aus Sicht von Wirtschaftsminister Habeck ist das Miteinander der europäischen Staaten dabei zentral: Das gemeinsame entschlossene Handeln in der Energiekrise habe dazu geführt, dass Europa weitaus stärker dastehe als lange zu erwarten gewesen sei, so der Minister bei seinem USA-Besuch zu Wochenbeginn: "Mit der gleichen Geschlossenheit wollen wir die nächsten Herausforderungen lösen: Das heißt eine starke europäische Industrie aufbauen, halten und schützen."

Das aber nicht gegen die Amerikaner. Vielmehr gehe es darum, die industriepolitischen Ansätze im besten Fall zu kombinieren - mit dem Ziel einer "grünen Brücke über den Atlantik".