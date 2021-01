Recht auf Homeoffice? Klingt einfach, ist aber rechtlich komplex. Der Küchentisch wird nicht allein durch das Notebook zum Homeoffice. Antworten auf wichtige rechtliche Fragen in der Debatte.

Von Kerstin Anabah, ARD-Rechtsredaktion

Einen Anspruch auf Arbeit im Homeoffice gibt es momentan nicht. In vielen Firmen gibt es aber in Arbeitsverträgen, Betriebsvereinbarungen oder einem Tarifvertrag Regelungen zur Heimarbeit.

Das "echte" Homeoffice, also die Telearbeit, ist vom mobilen Arbeiten zu unterscheiden. Telearbeit ist eine dauerhafte Einrichtung; es gilt die Arbeitsstättenverordnung. Das heißt, die Firma muss ihren Telearbeitern daheim einen vollwertigen Arbeitsplatz einrichten. Das mobile Arbeiten in Corona-Zeiten ist eigentlich nur auf die Dauer der Pandemie angelegt, also temporär.

Bei einem Recht auf Homeoffice muss zwischen dem Arbeitsschutz und der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers auf der einen Seite und der im Grundgesetz garantierten unternehmerischen Freiheit auf der anderen Seite sorgfältig abgewogen werden. Rechtlich zu klären wäre zum Beispiel, in welchem Umfang zu Hause gearbeitet werden darf. Je mehr Tage ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin zu Hause arbeiten möchte, desto mehr könnte die betriebliche Organisation des Unternehmens dagegensprechen. Und was ist, wenn das Recht zur Heimarbeit gewährt wurde und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin im Laufe der Zeit bemerkt, dass er/sie doch nicht so gut zu Hause klarkommt? Gibt es dann ein Rückkehrrecht?