Nachfolger Lambrechts Pistorius zum Verteidigungsminister ernannt Stand: 19.01.2023 08:59 Uhr

Bundespräsident Steinmeier hat den SPD-Politiker Pistorius zum neuen Chef des Verteidigungsministeriums ernannt. Bereits am Vormittag wird der neue Minister mit seinem US-Amtskollegen Austin zusammentreffen.

Der SPD-Politiker Boris Pistorius ist von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum neuen Bundesverteidigungsminister ernannt worden. Steinmeier überreichte dem bisherigen niedersächsischen Innenminister die Ernennungsurkunde.

Steinmeier wünschte Pistorius "Durchhaltevermögen, gutes Gelingen und eine glückliche Hand". Für die anstehenden Herausforderungen vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine benötige der neue Minister "kühlen Kopf, gute Nerven, Führungsstärke, klare Sprache und politische Erfahrung". Dies alles habe Pistorius in früheren Ämtern gezeigt. Mit der Ernennung durch Steinmeier wurde der 62-Jährige Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt über die deutschen Streitkräfte.

Der Bundespräsident entließ gleichzeitig Pistorius' Vorgängerin Christine Lambrecht, die am Montag wegen anhaltender Kritik an ihrer Amtsführung ihren Rücktritt erklärt hatte. Steinmeier bedankte sich bei der früheren Bundesjustizministerin im Namen Deutschlands für ihren Einsatz in der Bundespolitik seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Treffen mit US-Verteidigungsminister Austin

Seinen Amtseid wird Pistorius vor dem Bundestag ablegen. Im Verteidigungsministerium wird der SPD-Politiker anschließend mit militärischen Ehren empfangen, geplant ist auch ein kurzes Pressestatement.

Bereits gegen 11 Uhr empfängt Pistorius seinen ersten ausländischen Gast, US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Am Freitag werden die beiden Minister zu einem internationalen Treffen auf der US-Militärbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz erwartet. Die NATO-Staaten und weitere Länder wollen dort über eine Aufstockung der Militärhilfen für die Ukraine beraten. Im Vorfeld wurde insbesondere über die Lieferung von Kampfpanzern diskutiert.