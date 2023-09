Debatte über Grenzkontrollen Faeser spricht mit Tschechien und Polen Stand: 25.09.2023 17:29 Uhr

Erst hatte sie sie abgelehnt, nun führt Innenministerin Faeser Gespräche mit Tschechien und Polen über stationäre Grenzkontrollen. Mit ihnen soll irreguläre Migration begrenzt werden. Die Grünen halten nicht viel davon.

In der Debatte um die Migration erwägt das Bundesinnenministerium kurzfristige stationäre Grenzkontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien. Ressortchefin Nancy Faeser (SPD) berät nach Angaben ihres Sprechers mit Polen und Tschechien über mögliche "zusätzliche grenzpolizeiliche Maßnahmen".

Es gehe darum, im gesamten Grenzgebiet mit der Bundespolizei präsent zu sein und kontrollieren zu können, "gegebenenfalls auch schon auf der anderen Seite der Grenze, so wie wir das beispielsweise mit der Schweiz machen mit gemeinsamen grenzpolizeilichen Maßnahmen", sagte der Sprecher. Ziel sei es, noch mehr Schleuser aufzugreifen.

Tschechien begrüßt gemeinsame Maßnahmen

Tschechien erklärte sich zu gemeinsamen Maßnahmen mit Deutschland gegen irreguläre Migration bereit. Innenminister Vit Rakusan erklärte nach Gesprächen mit Faeser, er habe sich mit ihr auf die Anwendung des sogenannten Schweizer Modells verständigt: "Deutsche Polizisten sollen das Recht erhalten, gemeinsam mit tschechischen Polizisten die Migrationssituation bereits auf der tschechischen Seite der Grenze zu überwachen."Dies ermögliche der deutsch-tschechische Polizeivertrag.

Zudem seien "mehrere markante Aktionen" gegen Schleuser geplant, sagte Rakusan, ohne ins Detail zu gehen. Faeser habe signalisiert, dass Deutschland auf stationäre Grenzkontrollen verzichten könne, falls diese wirken. Er rechne mit ersten konkreten Schritten bis Ende der Woche. Dazu liefen derzeit Gespräche.

Faeser wird laut ihrem Sprecher noch vor dem EU-Innenministertreffen am Donnerstag auch mit ihrem polnischen Amtskollegen über das Thema beraten, so dass sehr schnell zusätzliche Maßnahmen getroffen werden könnten.

Seit Herbst 2015 gibt es solche vorübergehenden Kontrollen an der Grenze zwischen Bayern und Österreich. Sie werden vom Bundesinnenministerium bei der EU-Kommission angemeldet und jeweils verlängert. Für andere Grenzabschnitte hatte Faeser solche Kontrollen, die in Brüssel mit einem Vorlauf von etwa einem Monat beantragt werden müssen, bislang für nicht sinnvoll erachtet.

Grüne: Vorschläge von Union und FDP nicht sinnvoll

Die Grünen halten ständige Kontrollen direkt an der Grenze und die von Unionspolitikern und der FDP ebenfalls vorgeschlagene Ausgabe von Sachleistungen an Asylbewerber dagegen nicht für sinnvoll. Die Verteilung von Sachleistungen sei schon erlaubt, sagte der Co-Vorsitzende Omid Nouripour. Sie werde aber wegen des großen Aufwands für die Kommunen kaum praktiziert. Mobile Kontrollen seien auch wegen der Belastung für die Bundespolizei besser als stationäre Grenzontrollen, fügte er hinzu.

Aus Sicht der Grünen müssten die Kommunen schnell finanziell entlastet werden, damit sie die Unterbringung und Integration der Geflüchteten bewältigen könnten. Wichtig sei außerdem, dass möglichst schnell mit Herkunftsstaaten Abkommen über Migration- und Rückführung vereinbart würden. Auch müsse der "Integrationsmotor Arbeitsmarkt" schneller angeworfen werden. Dafür sollten die Möglichkeiten genutzt werden, aus dem Asylverfahren in die Erwerbsmigration zu wechseln.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte im Deutschlandfunk, sie und Faeser arbeiteten daran, "dass wir in Europa endlich zu gemeinsamen Regelungen in der Asyl- und Flüchtlingspolitik kommen". Es brauche Struktur und Ordnung. An den Außengrenzen müssten klare Regeln geschaffen werden, "damit endlich Menschen geordnet in Europa verteilt werden". Sie verwies auf schnelle Verfahren an den Außengrenzen und schnelle Rückführungen.

FDP bekräftigt Kritik an Grünen

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai bekräftigte unterdessen seine Kritik am grünen Koalitionspartner. Die Bundesregierung müsse bei der Migration ein gemeinsames Verständnis für die Realität im Land haben: "Es wird nicht funktionieren, wenn ein Koalitionspartner die Dinge anders sieht oder durch Bedenken gesamteuropäische Lösungen aufhält."

Bis Ende August registrierte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mehr als 204.000 Erstanträge auf Asyl - ein Plus von 77 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Untergebracht und versorgt werden müssen zudem mehr als eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.